會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



新社花海今天開幕，台中國際花毯節也重返新社開展，今年主題以繪本「小王子」為主題，取得法國聖修伯里協會授權，打造小王子與玫瑰花的浪漫大型花卉裝置。今天上午開展後，湧入數千人到場，還有人遠從新加坡到台中來欣賞。

今年新社花海、花毯節與中台灣農業博覽會今上午在新社農委會種苗改良場苗圃登場，展期至12月1日；花毯節自2016年移師后里後，今年首度回到新社舉行。台中市長盧秀燕說，市府特地把周邊道路重新「燙平」，打造新社花海成為台灣的普羅旺斯，歡迎全世界遊客來賞花。

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今年花毯節面積1.8公頃，主題動態裝置「玫瑰星球」取自「小王子」繪本的故事，小王子與玫瑰花每小時會重現重逢場景，周邊還有故事配角「權力國王」、「慾望商人」、「虛榮男爵」等花卉裝置。花毯節也打造長達200米的玫瑰圖騰，以上千朵新鮮玫瑰花布置的花卉廊道，開展後已成為打卡熱點。

新社花海景觀區占地16公頃，除了有超大面積的波斯菊花海，還有可食地景區，把平常食用的蔬菜入井，展現不同的綠色景觀。台中市農業局同步舉行中台灣農博會，由台中、彰化、南投、苗栗4縣市共同主辦，可體驗與品嘗在地新鮮農特產。

今天上午花海、花毯與農博會開幕後，盧秀燕說，為了迎接各地旅客，市府開闢4條免費公車路線，呼籲大家搭公車賞花海，不必塞車也不必找停車位；立法委員江啟臣說，新社花海經濟效益大，中央、地方投入近1億元預算，可創造20至30億產值，吸引近300萬人潮。

農委會主委陳吉仲說，農委會的農委會的花卉生產技術，加上地方政府的整體規畫，讓花海能順利開幕。種苗改良場長張定霖說，新社花海邁入第14年，展現花卉主題、可食地景及種苗場的研發成果，今年與花毯節、農博會合體，讓活動更有可看性。