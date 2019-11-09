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戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

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戴順澤宮帽的挪威選手來了！下午將到順澤宮還願

2019-11-09 12:27聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

頭戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮帽的挪威選手伊登（Gustav Iden），在法國尼斯鐵人三項競賽勇奪金牌，也讓順澤宮帽大出鋒頭，形成爭索風潮，伊登應彰化縣政府邀請來台進行二天感恩之旅，縣長王惠美專程前往接機，伊登今天下午將到順澤宮參拜還願外，明天還將參加田中馬拉松賽領跑。

彰化縣長王惠美（左3）今天上午專程到桃園機場，迎接在法國尼斯鐵人三項競賽勇奪金牌...
彰化縣長王惠美（左3）今天上午專程到桃園機場，迎接在法國尼斯鐵人三項競賽勇奪金牌的挪威選手伊登，兩人也都戴著順澤宮冠軍帽。照片／彰化縣政府提供
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王惠美今天上午帶領教育處長陳逸玲及多名縣民，到桃園國際機場熱情迎接遠道而來的選手伊登，親自為伊登選手戴上迎賓花圈，致上最誠摯的祝福。

王惠美說，非常歡迎伊登來到台灣，伊登因為戴了埔鹽順澤宮的帽子奪得冠軍，也因此與彰化結了很好的緣，縣府也邀請伊登這三天來彰化旅遊，今天下午會安排到順澤宮來一趟感恩之旅，明天會來參加有16500 名跑者的田中馬拉松賽，感受彰化濃濃的人情，也邀請伊登品嘗好吃的高麗菜飯、芭樂、白柚等。

王惠美說，這次田中馬拉松也很霸氣提供龍蝦、牛排等補給品，後天也安排伊登到縣府中庭參加彰化羊肉節暨乳牛節聯合記者會，藉這個機會品嘗彰化優鮮的農特產品。

伊登選手表示，很高興有機會來到台灣，看看城市、拜訪廟宇，他認為得到埔鹽順澤宮的帽子是幸運的，因此他也幸運的來到這裡。

王惠美馬拉松埔鹽順澤宮

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