南投選委會模擬總統立委投票 避免去年選舉亂象重演

2019-11-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



明年1月11日就是總統立委大選，南投縣選舉委員會今天上午在中興新村親情公園舉辦「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練」，縣選委會副總幹事黃志聰說，明年投票日選民共會拿到正副總統、區域立委和政黨票（不分區立委）三張票，選票也會依顏色做區隔，請仔細比對避免拿錯選票，希望明年的選舉過程順暢有秩序。

去年九合一大選綁公投，全國皆有選舉人排隊超過1小時才完成投票的情況，甚至還有少部分投票所，出現邊開票邊投票的情形引發民怨，為了確保明年選舉流暢順利完成，南投縣選委會今天上午舉辦模擬投票演練。

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代理主任委員洪瑞智說，選委會寫了演練腳本，包含攜帶手機、選票撕毀、亮票拍照、誤發選舉票等16項狀況，由選委會與現場民眾模擬實境演練，希望明年的投票過程順暢有秩序，避免違法狀況發生。