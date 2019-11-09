搶攻醫療4.0！中國附醫微軟簽意向書全力打造AI醫院
2019-11-09 12:09
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院院長周德陽今天說，醫療導入人工智慧（AI）有助精準醫療，解決台灣醫療產業面臨醫護超時工作、醫學研究成本高昂等問題，本月7日與台灣微軟簽訂「藥物研發、臨床試驗文件辨識與分析，智慧醫院發展」合作意向書，盼透過攜手合作邁進醫療智能4.0時代，全面升級為AI醫院，守護全民健康。
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海說，台灣具備世界一流醫療水準且健保制度完善，並擁有完整科技產業鏈做後援，非常適合發展AI醫療。中國附醫已設置的AI門診，包括了骨齡判斷、精準醫療以及各類醫療影像判讀，並且特別成立「智慧醫療科技創新中心」發展藥物研究與預防醫學，加速進入AI醫療新時代，嘉惠更多民眾。
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周德陽說，院方繼105年設立智慧醫療科技創新中心，聘游家鑫博士擔任中心主任，極推動AI科技，7日進一步與微軟合作，加速推動藥物研發、臨床試驗文件辨識與分析、智慧醫院發展，使AI深植醫療領域，進入醫療智能4.0的時代。
周德陽指出，游家鑫博士去年透過科技部博士創新之星計畫，進行微軟美國總部研究院一年的訪問研究，期間不僅學習到微軟學術圖譜的技術，並且觀察到治療肺結核的疫苗可用於治療第一型糖尿病患者的案例，決心將微軟學術圖譜技術帶回台灣，導入中國附醫，期望協助藥物研發並加速台灣生醫發展。
微軟亞太區總裁賀樂賦說，亞洲作為AI發展的前哨站，微軟提供技術資源，加速AI普及化，這次與中國附醫合作，盼協助台灣成為全球智慧醫療的標竿。
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