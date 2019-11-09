合歡山馬拉松賽起跑 2千名選手直奔3275公尺高山

2019-11-09 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



合歡山馬拉松今天清晨起跑，藍天、白雲好空氣，讓選手欣賞高山美景。圖／南投縣政府提供 分享 facebook

南投縣政府輔導，台灣謙信越野馬拉松協會主辦的「2019第9屆合歡山馬拉松」，今天上午6時30分在仁愛鄉清境那魯灣民宿廣場活力開跑，共有來上百支隊伍組隊參加，都是各地熱愛路跑的菁英路跑選手團隊，在雲端邁開自己的腳步，慢慢的登上東南亞景觀公路最高點合歡山武嶺3275公尺，也是台灣最高海拔馬拉松賽，對選手而言別具意義。

台灣謙信越野馬拉松協會會長吳朝陽說，合歡山公路清境到武嶺沿途美景讓人讚歎，是國際選手最嚮往的馬拉松路線之一，台灣頂級雲端馬拉松卻迎著晨曦，領略小瑞士般的美景，初冬凜冽的清新空氣，數不盡的美景映入眼簾，跑者一步接一步以穩健的步伐奔向合歡山公路最高點，引起台灣馬拉松路跑界廣大迴響，佳評如潮。

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合歡山馬拉松組別分為全程馬拉松44.5公里有1000人、半程馬拉松27公里600人，14.5公里500人，共計2100人參加，為讓選手適應高山氣候，選手必須在11月8日完成報到手續，上千名選手及家眷入住仁愛清境，有效挹注當地觀光產業提升。