百年台中市役所展現「文創BRAVO」 17局聯合秀文創成果
2019-11-09 10:01
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
強化地方產業文創力，優化城市生活美學，11月8日至11月17日在台中市役所舉辦「108年台中市聯合文創成果展」，由17個局處領軍、朝陽科技大學蕭明瑜老師策展，以「文創BRAVO！」策展主軸，規劃「Brand品牌設計」、「Reborn創意生活」、「Advance產業升級」、「Value創造價值」、「Organization都市美學」5個主題區。
副市長楊瓊瓔表示，「台中市政府聯合文創成果展」邁入第5年，今年自即日起在市役所2樓藝術中心展出，透過設計做為跨域串聯的基石，匯集創意美學，融入產業與生活，感受台中文創生活風格與文化特色。
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「文創BRAVO！」展示的不只是各局力量，楊瓊瓔說，這也是和地方產業結合的成果，台中是宜居城市也是藝術文化的城市，更希望是美麗智慧的城市，但只有市府本身力量絕對不夠，一定要結合民間產業。
17局處的文創聯合成果展包括教育局、文化局、經濟發展局、建設局、都市發展局、農業局、觀光旅遊局、新聞局、勞工局、交通局、客家事務委員會…等，各局會有關地方品牌、工藝、景觀、節慶與人文等豐富以及具潛力的年度文創成果。
展場透過懸吊的彩帶表達「BRAVO」喝采、歡騰的意象。策展人蕭明瑜老師表示，生活其實就是文化的一部分，不同文化整合生活樣貌，要讓所有台中市文創成果展現在市民眼前，現場除了靜態展品、視覺設計外，同時也設置定時播放成果的影像區，讓民眾在古典而優雅的人文空間中慢慢欣賞、細細品味市府各局會的精彩成果，一同感受台中繽紛多元的文創力。
這次展覽也包含文化局108年文創輔導產業計畫、2019創意台中、經濟發展局「2019台中創新設計推動計畫」、勞工局「摘星青年、築夢臺中」計畫及「第八屆都市空間設計大獎」的文創成果展示，內容豐富而多元，活動資訊查詢：http://www.culture.taichung.gov.tw。
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