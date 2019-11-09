親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭宋配？ 郭台銘親口：你們消息怎麼那麼靈通？

IKEA脫光遛鳥算啥！星二代燒大樓 一看前科法官也傻眼...

百年台中市役所展現「文創BRAVO」 17局聯合秀文創成果

2019-11-09 10:01聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

強化地方產業文創力，優化城市生活美學，11月8日至11月17日在台中市役所舉辦「108年台中市聯合文創成果展」，由17個局處領軍、朝陽科技大學蕭明瑜老師策展，以「文創BRAVO！」策展主軸，規劃「Brand品牌設計」、「Reborn創意生活」、「Advance產業升級」、「Value創造價值」、「Organization都市美學」5個主題區。

副市長楊瓊瓔表示，「台中市政府聯合文創成果展」邁入第5年，今年自即日起在市役所2樓藝術中心展出，透過設計做為跨域串聯的基石，匯集創意美學，融入產業與生活，感受台中文創生活風格與文化特色。

「文創BRAVO！」展示的不只是各局力量，楊瓊瓔說，這也是和地方產業結合的成果，台中是宜居城市也是藝術文化的城市，更希望是美麗智慧的城市，但只有市府本身力量絕對不夠，一定要結合民間產業。

17局處的文創聯合成果展包括教育局、文化局、經濟發展局、建設局、都市發展局、農業局、觀光旅遊局、新聞局、勞工局、交通局、客家事務委員會…等，各局會有關地方品牌、工藝、景觀、節慶與人文等豐富以及具潛力的年度文創成果。

展場透過懸吊的彩帶表達「BRAVO」喝采、歡騰的意象。策展人蕭明瑜老師表示，生活其實就是文化的一部分，不同文化整合生活樣貌，要讓所有台中市文創成果展現在市民眼前，現場除了靜態展品、視覺設計外，同時也設置定時播放成果的影像區，讓民眾在古典而優雅的人文空間中慢慢欣賞、細細品味市府各局會的精彩成果，一同感受台中繽紛多元的文創力。

這次展覽也包含文化局108年文創輔導產業計畫、2019創意台中、經濟發展局「2019台中創新設計推動計畫」、勞工局「摘星青年、築夢臺中」計畫及「第八屆都市空間設計大獎」的文創成果展示，內容豐富而多元，活動資訊查詢：http://www.culture.taichung.gov.tw。

強化地方產業文創力，優化城市生活美學，11月8日至11月17日在台中市役所舉辦「...
強化地方產業文創力，優化城市生活美學，11月8日至11月17日在台中市役所舉辦「108年台中市聯合文創成果展」。圖／台中市文化局提供
分享
台中市副市長楊瓊瓔（左）、文化局長張大春（右）與策展人蕭明瑜老師（中）展場巡禮。...
台中市副市長楊瓊瓔（左）、文化局長張大春（右）與策展人蕭明瑜老師（中）展場巡禮。圖／台中市文化局提供
分享

文創台中市

相關新聞

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

台灣推動病人安全 爭取這部電影10場繁體中文版播放權

2019-11-08 23:53

台中轉運中心 月底起再增12線公車

2019-11-08 23:30

六千人一早健行 國稅中區活動強強滾

2019-11-09 09:18

中市報廢電腦 議員籲贈弱勢

2019-11-08 23:33

防制網路成癮 投縣、亞大合作

2019-11-08 23:20

彰化縣長公館迎客鳳凰木 險些被砍

2019-11-08 23:12

台中耕地8年消失1300公頃 議員籲控管

2019-11-08 23:09

彰化古城小旅行 專業導覽解說

2019-11-08 23:06

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

全國首創「蝴蝶花香腸」在台中花毯節吃得到

2019-11-08 21:32

台中太平光明大地揭牌 提早發送台灣燈會在台中小提燈

2019-11-08 19:31

注意！交通局11月底整合12條公車 到台中轉運站停靠

2019-11-08 17:27

台中花毯節明登場美食攻略公開！來吃蝴蝶花香腸

2019-11-08 17:00

建縣將300年的彰化知多少？參加彰化古城小旅行解謎

2019-11-08 14:59

中市府每年報廢2000組電腦 議員籲轉贈弱勢家庭

2019-11-08 14:08

台大溪頭竹文化節 認識竹子減塑的多元利用

2019-11-08 13:19

今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38

宣傳2020台灣燈會 警方利用民力訓練趣味問答

2019-11-08 11:44

外文系女孩赴日學做甜點 只為「吃了會幸福的鬆餅」

2019-11-08 11:21

酒量等於業務量？中市府首長發言惹議 藍議員：代表海派

2019-11-08 11:06

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

「台灣台北」與布拉格簽姊妹市 北市議會吵翻天

2019-11-08 14:10

便利商店進駐花蓮殯儀館 賣白飯、鴨蛋還不喊歡迎光臨

2019-11-08 12:58

2021升級版台灣燈會在竹市 為期10天規畫6大燈區

2019-11-08 15:10

孔子字仲尼 北市府諧音「Johnny」挨罵

2019-11-08 17:12

注意！交通局11月底整合12條公車 到台中轉運站停靠

2019-11-08 17:27

10大最美景觀公路票選衝第一 卻是「違」機四伏之路

2019-11-09 06:44

林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56

大巨蛋模擬在球場放5000人？柯文哲：這題沒辦法回答

2019-11-08 16:10

今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38

影／拿出反六輕精神 宜蘭怒吼：反開礦護水源寸土不讓

2019-11-08 13:55

新科議員臉書自爆到派出所關切酒駕取締 網友熱議

2019-11-08 19:32

昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸很有故事

2019-11-09 06:45

影／一年有半年是花期 台13甲截彎舊路變身休閒綠廊

2019-11-08 21:00

雲林馬嗚山鎮安宮5年王爺 獲指定為國家級重要民俗

2019-11-08 17:49

林佳龍視察新竹線交通建設 將全力支持台1線替代道路

2019-11-08 19:28

韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施

2019-11-08 17:27

愛爬山千萬別錯過！5大山脈24條路線 包你一年玩不膩

2019-11-09 09:00

傳林志玲借古蹟南美舘辦婚禮 黃偉哲：一般民眾也可以

2019-11-08 15:48

楓紅燈海暈染屏東四重溪 今晚點亮掀夜間賞楓熱潮

2019-11-08 11:13

基隆議員爭取6千人壯觀里市公車通市區 林右昌：來努力

2019-11-08 16:01

u故事／家鄉香港變了 球評傑拉德：台灣才是我的家

2019-11-08 12:13

屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日

2019-11-08 18:06

拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50

基隆色彩屋奪國際景觀大賞 今晚菲律賓頒發卓越獎殊榮

2019-11-08 21:20

聯醫員工獎金遭砍 工會提4訴求：柯文哲應負起責任

2019-11-08 12:54

影／海能風電陸域工程動土 竹南後龍外海再添47座風機

2019-11-08 23:23

蓋5萬戶公宅要22年 柯文哲：新北市會比我們快

2019-11-08 15:44

東北角草嶺古道芒花季開幕 假日會有山賊攔路同樂

2019-11-08 14:33

玫瑰停車場改建 余天：全力協助新北解決三重停車問題

2019-11-08 11:52

逛夜市找不到廁所？拖車式廁所首度進駐北市3大夜市

2019-11-08 14:47

影／草嶺古道芒花季明開幕 風管處拍攝最新美景曝光

2019-11-08 18:03

影／柯文哲抱怨：要品質好又不給錢 這財政會出問題

2019-11-08 15:33

台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42

影／變相減薪！北市聯醫爆獎金大縮水 有人中秋只拿17元

2019-11-08 14:27

韓國瑜回防高雄 母雞帶小雞聯合看板在路口出現了

2019-11-08 22:45

台電設變電箱成視線死角 基隆調和街民眾拉布條抗議

2019-11-08 13:39

酒量等於業務量？中市府首長發言惹議 藍議員：代表海派

2019-11-08 11:06

違建鴿舍卡10年以上未拆除 工務局：屋主有依規定改善

2019-11-08 16:21

流浪犬收容爆滿 台南規畫再增一處2公頃動保教育園區

2019-11-08 19:18

10大景觀公路 西濱白沙屯暫居冠

2019-11-08 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top