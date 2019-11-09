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六千人一早健行 國稅中區活動強強滾

2019-11-09 09:18聯合報 記者張明慧／即時報導

中區國稅局豐原分局、豐原區公所今上午6時多在豐原區鎮清宮，舉辦親子健行及統一發票推廣活動，在抽獎與趣味攤位吸引下，有6千多人參與，熱鬧滾滾，現場還有表演、手作DIY攤位，好吃又好玩。

這場「健行暨百年稅月創新傳統」租稅宣導活動，主要鼓勵民眾走出戶外享受秋高氣爽，也邀大家了解在地特色糕餅，並藉機建立民眾正確納稅觀念及宣導購物消費索取統一發票概念，宣導各項便民服務措施及新頒稅務政策。

清晨6點多，不少親子同行，還有70多歲長者健步如飛。上午9點起開始各項表演及摸彩活動，芒果公主-喬幼到場演出，摸彩有iPhone XR、Samsung Pad平板電腦、吹風機、吸塵器等大獎，讓民眾期待又驚呼連連。

最受歡迎是糕點手作DIY攤位，讓親子進行在地特色糕餅體驗，並可帶著自製糕點開心出遊，許多親子共同認識與協力完成傳統糕餅，現場充滿歡笑的氣氛。

為推廣統一發票兌獎管道新措施，主辦單位也準備精美紀念品，下載財政部統一發票兌獎APP、捐發票換好禮、填寫滿意度調查表，都可獲贈宣導品.，民眾直喊是「小確幸」。

中區國稅局豐原分局指出，豐原舊名「葫蘆墩」，清朝時期到日據期間曾經是出好米的地方，又因在地農產富庶、交通便利、人文薈萃，素有「糕餅之鄉」的美名，活動育教於樂，宣導發票索取觀念，也讓民眾認識豐原糕餅。

活動中更針對台商回台投資方案、新購買節能家電退回貨物稅申請、統一發票獎金免稅門檻提高至5000元、納稅者權利保護法宣導，參加活動的民眾收穫滿滿。

國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，吸引六千多人參與。記者張明慧/攝影
國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，吸引六千多人參與。記者張明慧/攝影
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國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，國稅局中區分局長陳金華等人鳴槍起跑。記者張明慧/...
國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，國稅局中區分局長陳金華等人鳴槍起跑。記者張明慧/攝影
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國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，國稅局中區分局長陳金華（中）鳴槍起跑。記者張明慧...
國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，國稅局中區分局長陳金華（中）鳴槍起跑。記者張明慧/攝影
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國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，國稅局中區分局長陳金華等人鳴槍起跑。記者張明慧/...
國稅相關業務推廣活動今清晨起跑，國稅局中區分局長陳金華等人鳴槍起跑。記者張明慧/攝影
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統一發票親子DIY

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