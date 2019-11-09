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昔日險遭砍除今變迎客鳳凰木 彰化縣長官邸的小故事

2019-11-09 06:45聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

很多獨門獨棟的透天厝人家，習慣在門口種1棵迎客松，彰化縣長官邸門口左側也有1棵造型很像伸手示意請進的凰凰木，被形容是迎客鳳凰木；這棵鳳凰木有小故事，25年前因外觀長得「歪七扭八」，差一點被砍除，因環保人士力保而留住，如今綠意成蔭，吸引過路人的眼光。

彰化縣長官邸是日式木造平房建築，有前庭綠樹，也有寬敞的後院。1994年間，前縣長阮剛猛上任第二年，縣府農業科（現改為農業處）曾以這棵栽種沒幾年的鳳凰木長得不挺拔，樹形已彎曲，加上不是珍貴的保護樹種，決定砍除改種其他樹木；消息傳出，引來環保人士抗議，發起護樹行動，讓農業科收回成命，這棵其貌不揚的鳳凰木獲得保存。

縣府老員工說，這棵鳳凰木愈長愈大棵，形成特殊的樹型，後來農業局（農業科改制）擔心歪斜的主枝幹太沈重，安裝2支木條支撐，避免鳳凰木有一天禁不起主枝幹重量，以及強風吹襲而傾倒；沒想到時隔25年，原本像醜小鴨的鳳凰木變得綠意然的美麗老樹，仿佛佇立在門口，歡迎訪客進入縣長官邸，贏得迎客鳳凰木的美名。

除鳳凰木，官邸的大門和後院也有歷史小故事。縣府老員工說，1989年周清玉跌破眾人眼鏡，擊敗國民黨提名的已故前省議員施松輝，成為入主彰化縣政府的第一位民進籍縣長，官邸大門曾從紅色改成綠色，在縣議會引起議員質詢和地方議論。4年後，阮剛猛替國民黨贏得彰化縣江山後，大門才改為紅色。

官邸後院原本有1個小池塘、柳樹及桑樹，有位很相信風水的縣長聽信風水師建議，認為小池塘是「龍困淺灘」格局，後院有桑樹象徵「喪事」，是不吉，因而小池塘填平後鋪上草坪，柳樹和桑樹也一除砍除。

彰化縣長官邸門口左側有1棵迎客凰凰木。記者何烱榮／攝影
彰化縣長官邸門口左側有1棵迎客凰凰木。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長官邸後面庭院原本有個小池塘及柳樹桑樹，因「龍困淺灘」風水因素，小池塘被填...
彰化縣長官邸後面庭院原本有個小池塘及柳樹桑樹，因「龍困淺灘」風水因素，小池塘被填平，樹被砍除。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長官邸門口左側有1棵「迎客」凰凰木。記者何烱榮／攝影
彰化縣長官邸門口左側有1棵「迎客」凰凰木。記者何烱榮／攝影
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護樹國民黨

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