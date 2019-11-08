台灣推動病人安全 爭取這部電影10場繁體中文版播放權

2019-11-08 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



醫界推估，台灣1年約有逾10萬人因吃錯藥、或接受錯誤處置、手術疏失等醫療疏失，遭受健康、生命威脅。台灣病人安全推廣同好會力推「零傷害」及「降低可預防的死亡」，爭取到已在美國上映的「To Err is Human」（中文譯：人非聖賢 孰能無過）全球獨家中文電影10場次繁體中文版播放權，今天在台中市凱擘影城舉行首映會，吸引北中南各大醫療院所及近200名醫療工作者參與，力挺病人安全。

台灣病人安全推廣同好會創辦人、台中市仁愛基金會董事長詹廖明義說，他投入國內的「病人安全」宣導14年，強調「問到底、說到底、傳到底」信念，透過全國各醫療院所重視、落實病人安全，7年前成立台灣病人安全推廣同好會，並且每年舉辦共同行動大會，106年躍上國際舞台，獲得美國病人安全基金會認可，今年4月引進「美式智慧就醫幫手」手機APP，提供民眾免費下載。

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詹廖明義指出，To Err Is Human是全球醫界推動病人安全的經典之作，也是病人安全運動的轉捩點，美國製片人Mike推出這部紀錄片，自美國上映後陸續在各國醫界流行播放，原本期望經由取得獨家翻譯繁體中文版授權，幾經波折後，最終只取得在台10場次繁體中文版播放權。

To Err Is Human在台僅有10場次的繁體中文播放權，除首映場外，分別在北、中、南、花蓮等地均免費觀賞，部份場次開放民眾索票，有興趣的民眾可以直洽詢承辦醫院：

108/11/13(三)下午02:00 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院蘭大衛國際會議廳

108/11/18(一)下午02:00 臺中榮民總醫院研究大樓一樓第2會議室

108/11/21(四)下午02:00 臺灣護理管理學會 部立台北醫院

108/12/04(三)下午05:30 國立成功大學醫學院附設醫院 醫學院成杏廳

108/12/09(一)上午08:30 國防醫學院 致德堂

108/12/10(二)下午02:40 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 戴德森國際會議中心

108/12/13(五)中午12:30 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 協力一樓協力講堂

108/12/18(三)下午02:30 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 啟川六樓第一講堂