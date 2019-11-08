台中耕地8年消失1300公頃 議員籲控管

2019-11-08 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



國民黨議員陳文政清查8年來台中市耕地面積減少1300多公頃，集中在農地工廠密集的區域。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市大雅農地工廠火警，造成兩名消防員喪命。國民黨議員陳文政昨在議會質詢，發現農地工廠最多的大雅、潭子、太平等區域，8年來耕地面積減少1300公頃，可能都變成農地工廠。陳文政呼籲，市府應該源頭控管，不要「今天公祭明天忘記」。

台中農地違建 工廠占4成、3400多棟

台中市經發局表示，今年6月根據中央提供的衛星航照圖，清查台中市農地違章建築共有8563棟，其中4成、3400多棟屬於農地工廠，105年5月20日後新增的有100棟，已依法要求限期改善，不改善就斷水斷電，其餘農地工廠依法納管輔導。

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陳文政表示，台中市農地工廠最多的區域，包含大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等區，這些區域8年來耕地面積減少1300公頃，相當於1900個標準足球場；耕地消失最多的是烏日區495公頃，其次為霧峰區329公頃，大雅區減少229公頃，后里區減少186公頃。

陳文政說，耕地面積減少，這些區域的農地工廠卻大幅增加，尤其新修訂的工廠管理輔導法，等於讓農地工廠就地合法化，將成為未來公共安全的毒瘤；坊間也出現農地變工廠的廣告單，還有「書審未過保證退款」的服務，根本就是在農地種工廠，藉此發大財。

陳文政說，經發局是工廠登記的主管機關，除了管發照等行政作業，也要為農地工廠把關，不能忘記消防員殉職的教訓。

經發局長張峯源說，台中市農地工廠列管有2000多家，今年6月清查新增農地違建，發現有3400多家新增農地工廠，其中應強制拆除的有100棟；烏日、霧峰、太平、潭子、大雅、神岡等地，確實是農地工廠增加的區域，將嚴格稽查與把關。