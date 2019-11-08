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林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣立委第一選區民進黨參選人陳秀寶今晚在和美鎮舉辦募款餐會，交通部長林佳龍特別到場為陳秀寶加油打氣，林佳龍說，鐵路高架化本周已在交通部全力協助後通過，還有交通部目前也在審台中到彰化市的捷運綠線，彰化市這段大家要凝聚共識，要從彰化市再延伸到鹿港和美區，所以要讓陳秀寶進立院繼續和中央一起配合推動。

陳秀寶今晚在父親前立委陳進丁陪同下在和美鎮大中華國際美食館舉辦募款餐會，包括林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆、前彰化縣長魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富等人都站台輔選。

林佳龍說，前彰化縣長魏明谷任內推動的鹿港國家歷史風景區，交通部會繼續配合，所以要讓陳秀寶到中央，才能繼續實現魏明谷推動的政績，所以交通部觀光局也選出鹿港為經典觀光小鎮，會很重視彰化的交通和觀光建設。

林飛帆說，這次選舉民進黨不是在販賣亡國感，因為這不會是民進黨最後一場選戰，過去人民給過民進黨機會，民進黨確實有做的不是那麼完美的地方，但過去政府不敢推動的改革也只有民進黨敢推動，例如年金改革、能源轉型、加薪減稅、長照2.0，如果民進黨無法國會過半，那過去努力的成果就可能被在野黨杯葛，所以要守住改革的成果，就是要讓蔡英文總統連任，也要讓陳秀寶當選。

陳秀寶說，她希望能爭取更多交通建設，傳統產業能再創新、解決瓶頸，希望鹿港和和美的觀光資源能串聯，吸引更多觀光客，帶動地方發展。

進入選戰衝刺階段，行政院長蘇貞昌明天下午也將到鹿港鎮為陳秀寶輔選，到吳敦厚燈鋪體驗傳統技藝，再到和美營埔福德宮參拜。

彰化縣立委第一選區民進黨參選人陳秀寶今晚在和美鎮舉辦募款餐會，交通部長林佳龍特別...
彰化縣立委第一選區民進黨參選人陳秀寶今晚在和美鎮舉辦募款餐會，交通部長林佳龍特別到場為陳秀寶站台輔選。記者林宛諭／攝影
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彰化縣立委第一選區民進黨參選人陳秀寶今晚在和美鎮舉辦募款餐會，民進黨副秘書長林飛...
彰化縣立委第一選區民進黨參選人陳秀寶今晚在和美鎮舉辦募款餐會，民進黨副秘書長林飛帆也來輔選。記者林宛諭／攝影
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民進黨鹿港

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