林佳龍：再推動台中捷運綠線從彰化延伸到鹿和

2019-11-08 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣立委第一選區民進黨參選人陳秀寶今晚在和美鎮舉辦募款餐會，交通部長林佳龍特別到場為陳秀寶加油打氣，林佳龍說，鐵路高架化本周已在交通部全力協助後通過，還有交通部目前也在審台中到彰化市的捷運綠線，彰化市這段大家要凝聚共識，要從彰化市再延伸到鹿港和美區，所以要讓陳秀寶進立院繼續和中央一起配合推動。

陳秀寶今晚在父親前立委陳進丁陪同下在和美鎮大中華國際美食館舉辦募款餐會，包括林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆、前彰化縣長魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富等人都站台輔選。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林佳龍說，前彰化縣長魏明谷任內推動的鹿港國家歷史風景區，交通部會繼續配合，所以要讓陳秀寶到中央，才能繼續實現魏明谷推動的政績，所以交通部觀光局也選出鹿港為經典觀光小鎮，會很重視彰化的交通和觀光建設。

林飛帆說，這次選舉民進黨不是在販賣亡國感，因為這不會是民進黨最後一場選戰，過去人民給過民進黨機會，民進黨確實有做的不是那麼完美的地方，但過去政府不敢推動的改革也只有民進黨敢推動，例如年金改革、能源轉型、加薪減稅、長照2.0，如果民進黨無法國會過半，那過去努力的成果就可能被在野黨杯葛，所以要守住改革的成果，就是要讓蔡英文總統連任，也要讓陳秀寶當選。

陳秀寶說，她希望能爭取更多交通建設，傳統產業能再創新、解決瓶頸，希望鹿港和和美的觀光資源能串聯，吸引更多觀光客，帶動地方發展。