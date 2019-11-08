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台中警志工「絨姊」辦桌 致詞時志工們大聲為她加油！

2019-11-08 21:42聯合報 記者黃寅／即時報導

趁著今天立冬，台中市警霧峰分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，今晚自掏腰包席開22桌並請來歌手演唱，慰勞志工們平日的辛勞；女志工們還上台表演苦練3個月的舞蹈與大家同樂，度過愉快一晚。

包括曾擔任霧峰警分局長的台中市警察局警政監余輝茂、鐵路警察局主任秘書莊勝雄都趕來與會，與志工們再敘前緣。台中市警察之友總會榮譽理事長戴萬福、國策顧問湯文萬也都參加。

從國光派出所成立，黃綉絨即擔任國光派出所志工分隊長，至今18年。派出所的志工30多人，平日以輪值方式協助員警在派出所裡服務市民，從泡茶到插花、打掃環境，甚至是處理市民的家庭糾紛、安慰女性案件當事人等，都是他們的工作。

黃綉絨自己則像是員警們的大姊姊，把員警們當自家人照顧；家裡有好吃的，派出所裡少不了也會擺上一份，員警們都親切的叫她聲「絨姊」。警分局長廖國政今晚致詞時，也肯定志工們的表現，讓派出所除了剛性作為，還增添了溫暖。

黃綉絨說，警察是社會的中堅，替大家維護治安備極辛勞，她在丈夫、誠原機械公司總經理許福賜的支持下，有機會替大家做些事，感到很榮幸；希望志工們能像一家人一樣，繼續為警察和市民服務下去。

她也特別感謝顧問莊寶村、陳晉州、劉建勳、林美秀、戴琮玲，和友人陳麗珠夫妻等人的支持和贊助。

黃綉絨為了籌備這場聯歡晚會，備極辛勞，致詞時突然一度詞窮，台下的志工們此時紛站起來大聲喊出「絨姊加油！」並給她掌聲，成為晚會中感人的一幕；也看得出黃綉絨因為大方、無私，深受志工們的認同，讓志工們展現出超強的凝聚力。

台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨（左），今晚自掏腰包席開22桌慰勞志工...
台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨（左），今晚自掏腰包席開22桌慰勞志工們平日的辛勞；她致詞時突然一度詞窮，台下的志工們此時紛站起來大聲喊出「絨姊加油！」並給她掌聲。記者黃寅／攝影
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台中市霧峰警分局長廖國政（左）頒給國光派出所志工分隊長黃綉絨和其夫許福賜（左二、...
台中市霧峰警分局長廖國政（左）頒給國光派出所志工分隊長黃綉絨和其夫許福賜（左二、三）感謝狀。記者黃寅／攝影
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趁著今天立冬，台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，今晚自掏腰包席開22桌...
趁著今天立冬，台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，今晚自掏腰包席開22桌並請來歌手演唱，慰勞志工們平日的辛勞；女志工們還上台表演苦練3個月的舞蹈與大家同樂。記者黃寅／攝影
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趁著今天立冬，台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，今晚自掏腰包席開22桌...
趁著今天立冬，台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨，今晚自掏腰包席開22桌並請來歌手演唱，慰勞志工們平日的辛勞；女志工們還上台表演苦練3個月的舞蹈與大家同樂。記者黃寅／攝影
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趁著今天立冬，台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨（中），今晚自掏腰包席開...
趁著今天立冬，台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨（中），今晚自掏腰包席開22桌並請來歌手演唱，女志工們還上台表演苦練3個月的舞蹈與大家同樂。記者黃寅／攝影
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