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台中太平光明大地揭牌 提早發送台灣燈會在台中小提燈

2019-11-08 19:31聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區公所與光明里辦公處今天下午4時為光明里第一座綠地「光明大地」揭牌，並邀請邀請陶笛王子陳子明、彈唱伊人香香表演，炒熱氣氛，吸引當地居民喝咖啡，觀賞廍子溪畔落日餘暉美景，太平區公所配合明年台灣燈會在台中，展示了這次台灣燈會正趕工製作的「太平長安」貓頭鷹花車圖樣介紹，還布置了一整面五彩繽紛炫麗的燈籠牆，現場也發送了300個小提燈，小朋友開心提小提燈在「光明大地」綠地上玩耍。

太平區區長許貴芳說，光明大地面積638平方公尺，原本雜草叢生、垃圾堆積，經與光明里長胥樹文討論後，決議重新整理，除植栽外，也設置20座顏色鮮豔的球型燈具，座椅上還有枇杷公仔與龍眼公仔娃娃陪你吹風賞夕陽，取名「光明大地」象徵樂觀、陽光及安全等意象，能為地方帶來正面積極的能量；太平區公所也考量都市人本交通規劃的中心理念，土地退縮作為長安路與環太東路間斑馬線的停等空間，光明里辦公處也承諾認養

許貴芳建議，民眾可趁假期規劃來光明大地或到河岸兩側公園走走外，「2020台灣燈會在台中」也將自12月21日開始啟動，太平區公所也邀請大家到台中燈會遊玩，感受融入台中在地特色，以「森林奇幻境地」為主軸所打造的台灣燈會2.0旭日東昇的嶄新風貌。

台中市太平區「光明大地」綠地今天下午揭牌，現場配合明年台灣燈會在台中宣傳，並發送...
台中市太平區「光明大地」綠地今天下午揭牌，現場配合明年台灣燈會在台中宣傳，並發送小提燈。圖／台中市太平區公所提供
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台中市太平區「光明大地」綠地今天下午揭牌，現場配合明年台灣燈會在台中宣傳，並發送...
台中市太平區「光明大地」綠地今天下午揭牌，現場配合明年台灣燈會在台中宣傳，並發送小提燈。圖／台中市太平區公所提供
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台灣燈會認養貓頭鷹

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