彰化美食物產展集今台中登場 38家小吃美食1次逛個夠
2019-11-08 17:35
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
彰化美食物產展今天下午2時30分在台中中友百貨公司B棟13樓登場，現場集結北斗范氏肉圓生、千千包子，玉珍齋、里昂鹹蛋糕，埔鹽蘇師傅手工麵線、泉昌醬油陳年壺底油、水根行肉乾、台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、鹿港傳藝工坊開口花獅、台灣玻璃館及富雨洋傘等38家業者設攤展售，吸引民眾到場品嚐彰化特色小吃，購買人氣伴手禮，展期到11月20日。
彰化美食物產展由彰化在地的台灣飛鴻館舞獅團開場表演揭開序幕，彰化縣副縣長洪榮章到場致詞時說，彰化即將建縣300年，不僅擁有精緻工藝、珍貴的古蹟歷史建築、國寶級工藝匠師，更具有豐富多樣化的在地美食，彰化縣政府為宣傳行銷彰化美食、觀光、伴手禮、農特產品，在台中推出彰化美食物產展，也歡迎民眾親自到彰化品嚐彰化美食、購買彰化好禮，並且悠遊彰化。
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現場還展售彰化在地農產，有獲得德國IF紅點設計大獎的茉莉花壇夢想館茉莉紅茶袋茶、魔菇部落休閒農場自家栽種，台灣原生種黑面白背有機黑木耳所研發的黑木耳露、桂圓自然生態農場的彩色蛋、二林戀戀葡萄園酒莊傳統釀製的葡萄酒、還有鹿龜膠原養生酒系列產品的老長壽養生酒坊。
彰化縣政府釋出購物滿額禮，滿500元就可兌換杯墊或杯套二擇一，滿1000元贈玻璃杯組，滿2000元贈口罩禮包，滿3000元贈野餐墊或絲巾禮盒二擇一。
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