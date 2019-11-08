注意！交通局11月底整合12條公車 到台中轉運站停靠
2019-11-08 17:27
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
讓台中轉運中心充分發揮功能，交通局規畫將12條班次密集的公車路線，11月30日起調整進入轉運中心Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四個月台停靠，原先在Ｃ、Ｄ月台的計程車及汽機車臨停接送區，恢復到新民街側的計程車排班區及汽機車臨停接送區。
交通局長葉昭甫指出，台中轉運中心緊鄰台鐵台中車站、國光客運台中轉運站，周邊有80條公車、還有公路客運路線，位居台中市交通樞紐，但目前僅有300、309、310路這3條公車路線停靠轉運中心月台，功能不彰。
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葉昭甫說，現在多數路線公車搭乘與轉乘，依舊分散在民族路口、成功路口、台灣大道，對公車轉乘、台鐵與公車轉乘極度不友善；若明年大智路順利開通，會再有第二波調整。
交通局從11月30日起，增加12條公車路線進入台中轉運中心，再加上原有3條雙節公車路線，未來有15條公車停靠轉運中心各月台，目前規畫300、309、310雙節公車整合停靠Ａ月台。
Ｂ月台停靠5條經崇德路往潭子、豐原的12、58、65、71、131路公車。Ｃ月台是經北屯路往潭子、豐原及往東區、太平的50、55、73、75路公車。Ｄ月台停靠5、25、35路公車往一中商圈、逢甲商圈。
葉昭甫表示，各路線停靠不同月台是依據不同行車方向分流，有助民眾記憶與識別，能大幅提升轉乘效率。
因應12條熱門路線將在台中轉運中心轉乘，交通局也要調整標線，11月27日封閉C、D月台及台中轉運中心入口車道，進行公車路線圖、智慧型站牌等候車設施工程，A、B月台仍維持運作，計程車排班及汽機車臨停接送區則回歸臨新民街側的既有空間。
葉昭甫說，已協調客運業者在調整首日加派人力在台中轉運中心，協助民眾轉乘資訊，要控管公車進入車流，各月台會設置公車動態席位管理系統，避免月台及站內車道出現壅塞，這會持續滾動式檢討。
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