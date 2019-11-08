台中花毯節明登場美食攻略公開！來吃蝴蝶花香腸

2019-11-08 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



新社花海邁入第14年，台中國際花毯節、中台灣農業博覽會明天同步與新社花海「合體」，以花卉裝置藝術呈現法國文學名著「小王子」的夢幻浪漫風情，展期到12月1日；想品嚐美食的遊客，中台灣農業博覽會準備有台中、彰化、南投、苗栗4縣市小吃美食讓遊客品嘗，共設200攤，並展售特色農產。其中，台中太平區農會結合當季農產，與生態廚師鄧玲如合作，推出花毯節小王子限定款的蝴蝶花香腸、貴妃醉香腸和東坡筍香腸，以及香腸黃金泡菜魯肉飯特色餐盒。

中台灣農業博覽會規畫「幸福悠遊台中館」、「彰化優鮮館」、「品味南投館」及「幸福苗栗館」，有台中展館的香菇飛天豬、彰化展館的海牛文化、南投展館的茶香竹藝棧及苗栗展館的棗到幸福，展示中部4縣市的農情蜜意，現場400攤展售的農產，超過一半是溯源農產品，農糧漁畜品項多元。

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台中太平區農會總幹事余文欽說，台中太平區農會結合生態廚師鄧玲如，繼「黃金泡菜」「黃金竹筍糕」榮獲台中十大伴手禮首獎後，再度攜手農會與家政班媽媽共同研發，秉持吃在地，食當季理念，在現場設攤，推出花毯節小王子限定款三種在地農產風味香腸。

台中寧菠小館創辦人鄧玲如說，她從挑選食材到製作過程完全透明化，採用溯源管理，與太平區農會合作，先以太平3寶中的麻竹筍入菜，先後研發竹筍泡菜、竹筍肉燥、竹筍糕，這次為花毯節研發出東坡筍香腸。另有以太平荔枝酒做成的貴妃醉香腸，以及用「蝴蝶花」野薑花入菜的蝴蝶花香腸，另有店內得獎的黃金泡菜，與香腸、魯肉飯搭配的特色餐盒。