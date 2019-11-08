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建縣將300年的彰化知多少？參加彰化古城小旅行解謎

2019-11-08 14:59聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

「您知道彰化市內曾經有哪四座城門嗎？」、「彰化廟宇建築有那些特色？」為迎接彰化建縣即將滿300年，彰化市公所籌劃將啟動「彰化300 古城新生」系列，11月30日起，分六梯次舉辦「彰化300‧古城解謎小旅行」活動，由專業導覽解說帶領，了解彰化城發展故事、手作體驗、品嘗小吃美食。

彰化市公所表示，清朝初年，彰化經由漢人開墾拓展形成「半線莊」，在康熙晚期逐漸發展成為「半線街」，至雍正元年（西元1723年），正式設立彰化縣，轉眼間，再過4年、即西元2023年就是彰化建縣滿3百年的大日子，彰化市是縣城所在地，對於彰化市意義重大。

「那一個彰化城門正確」、「 開化寺為何有「開彰第一縣公首建開彰第一寺院」的美譽？」等謎題，只要參加「彰化300‧古城解謎小旅行」遊程活動，就可獲得解答，即日起受理報名，每梯次25人，額滿為止，每人只要799元即可獲得精美旅行印章手冊及專屬紀念品，報名網址：https://pse.is/MU7ZV，內有詳細行程介紹及相關諮詢。

市長林世賢說，遊程活動分為三個主題，分別是11月30日、12月1日兩梯次，主題為「彰化的移民廟宇信仰」，將探訪威惠宮（聖王廟）、鎮安宮、白龍庵與定光佛廟等4座寺和移民有關的寺廟；12月7、8日（兩梯次）的主題為「廟宇建築與彩繪」，將走讀欣賞南瑤宮與元清觀的宮廟建築之美。

12月14、15日（兩梯次）的主題為「彰化城內的信仰圈」，跟著導覽解說員，遍遊彰化第一座寺廟-開化寺、元清觀、大東門福德祠、城隍廟、開彰祖廟、西門福德祠、北門福德祠等和彰化城開發有關的多座古蹟與景點。

市長林世賢表示，每梯次的遊程都會安排專業導覽解說，而在探索廟宇古蹟的同時，也可以品嘗肉圓在地特色小吃，並依不同主題分別安排前往「好時光玩手作工作工坊」體驗手作娃娃、到「友發藥行」體驗手作防蚊包、到「解憂設計」體驗如何手作清水模盆栽，以及赴「春秋美術社」參觀。

彰化市公所為迎接彰化建縣即將滿300年，市長林世賢邀請民眾參加「彰化300‧古城...
彰化市公所為迎接彰化建縣即將滿300年，市長林世賢邀請民眾參加「彰化300‧古城解謎小旅行」活動，由專業導覽解說帶領，了解彰化城發展故事。記者劉明岩／攝影
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