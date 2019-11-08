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中市府每年報廢2000組電腦 議員籲轉贈弱勢家庭

2019-11-08 14:08聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

政府每年都有不少電腦設備報廢，多採取拍賣處分。台中市議員鄭功進發現，台中市政府每年有2000多組電腦報廢，拍賣價格筆電每台賣1000元、桌機賣300元，但台中市有不少低收入戶，建議優先贈與弱勢家庭，可減輕負擔，也彌平數位落差。

台中市財政局長羅仙法說，依據現行辦法，無法滿足業務需求或搭配新技術使用的設備，可由社會局主動辦理撥用，以關懷弱勢、落實資源循環使用。社會局表示，將評估弱勢家庭的需求，再進行轉撥作業。

鄭功進說，台中市到今年9月，中低收入戶突破19017戶，這些弱勢家庭財力有限，難以採購電腦設備，造成弱勢學童的數位落差；台中市各級官學校每年報廢超過2000組電腦與周邊設備，市府都送到台北市政府的惜物網平台，每年交易金額約1600萬元，其中10%、約160萬元得繳交給北市府當手續費。

根據統計，中市報廢的電腦與週邊設備，106年有2728組、107年有2235台，今年到10月也有2020台，每台筆電、桌機拍賣價約1000元、300元，與其進入拍賣市場，不如無償撥給弱勢家庭使用。

鄭功進說，每組電腦動輒上萬元，筆電價格更高，對弱勢家庭難以負擔，這些報廢電腦品質堪用，如果能提供中低收入戶使用，讓學童有電腦可使用，也不必再花錢購買。

鄭功進說，盧秀燕市長擴大區域治理平台，除了原本的中彰投苗平台，擴大到雲林、嘉義與新竹縣，市府可考慮組成中部7縣市的惜物網平台，讓堪用的電腦等資源互相流通，也不必每年繳交上百萬元的手續費。

台中市政府每年報廢2000多組電腦、筆電，民進黨議員鄭功進（中）呼籲，應優先提供...
台中市政府每年報廢2000多組電腦、筆電，民進黨議員鄭功進（中）呼籲，應優先提供給弱勢家庭使用。記者洪敬浤／攝影
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台中市弱勢家庭低收入戶

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