彰化和東書苑共讀站啟用 學校社區都受益

2019-11-08 14:02 中央社 彰化縣8日電



彰化縣和東國小獲教育部及彰化縣政府補助新台幣約250萬元改善閱讀空間並設立「和東書苑」學校社區共讀站，今天正式啟用，社區居民也可來借書，或家長帶孩子享受共讀樂趣。

彰化縣政府向教育部爭取設置學校社區共讀站，獲同意補助縣內共53所國中、小學，總計畫金額1億3551萬元，今年底預計有23校建置完成並開放使用，和美鎮和東國小共讀站是其中之一，因此，校方今天舉辦59週年校慶暨「和東書苑」學校社區共讀站揭牌儀式。

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彰化縣長王惠美出席時致詞說，「和東書苑」學校社區共讀站很適合居民來共讀，團體也可借用圖書館研討室，旁邊還有一處空間非常適合家長帶孩子共讀或討論課業，歡迎鄉親及孩子來此感受閱讀喜悅。

王惠美說，「和東書苑」外型就像一座閱讀城堡，設計時以「打造屬於自己的閱讀城堡」為概念，在各角落置入多功能影音展演、教學、閱讀、研討等空間，塑造共讀、共享城堡意象，學童能自在趴、坐、半躺著閱讀，也透過色彩點亮空間，讓閱讀變得更有趣。

學校今天校慶，王惠美也特別提到，透過歷任校長努力，和東國小在科學展覽、啦啦隊競賽、武術推廣等方面都有好成績，更培養出國手為台灣爭取好成績，謝謝老師教導孩子允文允武。