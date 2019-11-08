台大溪頭竹文化節 認識竹子減塑的多元利用
2019-11-08 13:19
聯合報 記者黑中亮
／即時報導
竹子是世界上生長速度最快的植物，有些竹地上部分的空心莖每天可長40公分，在30、40年前物資缺乏的年代，台灣人日常的食衣住行，幾乎都與竹子有關，不過，在減塑環保潮流下，一度沒落的竹子，開始蛻變成為台灣人競逐綠色產業的最佳材料，甚至成為獨特的台灣優勢。
台大實驗林為讓民眾更加了解各種工藝特色及天然素材的多元用途，今天起在溪頭舉辦2019森活樂．竹同遊活動，規劃竹文化節主題，藉由大型竹藝編織特別讓人覺得顯目外，特別邀請「盛之華台灣竹藝館」竹藝大師徐暋盛來構思創作，採用熱汽球為主題創作「飛翔熱氣球」竹編裝置藝術，代表啟程意義外，並將竹編與藍染布結合，展現多樣式的編織工法。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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處長蔡明哲表示，除了竹文化的推廣外還將森林的元素納入，邀請台大實驗林管理輔導之社區及林務局的森林市集攤商前來擺攤，藉由攤位活動推廣友善環境、綠色小農、森林周邊社區特色產品、國產材竹木產品、森林療癒、創新林產技術等，讓更多人知道臺灣有很多為了環境而努力的人，也有很多創新的國產材商品。
「森活樂、竹同遊」活動11月8、9日為期兩天，每天從早上9點到下午4點，在溪頭自然教育園區預計會有超過40個攤位的展售推廣，以及包括多項民眾體驗活動，有竹趣闖關遊戲、竹類大驚奇、集戳兌獎、臺灣香料與生活講座等活動，邀請民眾一起同樂，明晚在溪頭園區漢光樓草坪區舉辦露天電影院播放「美力台灣」紀錄片，更以獨家技術使用無線耳機，以不危害森林生態的前提下，讓民眾輕鬆觀看電影，全片記錄著10個瀕臨消失臺灣美景、100個被遺忘的傳統匠師，全靠一個半聾半盲的傻瓜導演，用十年紀錄完成，讓大眾認識臺灣的另一面。
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