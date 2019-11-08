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今天公祭明天忘記？台中耕地面積8年減少1300公頃

2019-11-08 12:38聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市大雅農地工廠火警，造成兩名消防員喪命。國民黨議員陳文政今質詢時，發現農地工廠最多的大雅、潭子、太平等區域，8年來耕地面積減少1300公頃，可能都變成了農地工廠。陳文政呼籲，市府應該源頭控管，不要「今天公祭明天忘記」。

台中市經發局表示，今年6月根據中央提供的衛星航照圖，清查台中市農地違章建築共有8563棟，其中4成、3400多棟屬於農地工廠，其中屬於105年5月20日後新增的有100棟，將依法要求限期改善，不改善就斷水斷電，其餘農地工廠將依法納管輔導。

陳文政說，台中市農地工廠最多的區域，包含大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日等區，這些區域8年來耕地面積減少1300公頃，相當於1900個標準足球場；減少最多的是烏日區495公頃，氣次為霧峰區329公頃，大雅區減少229公頃，后里區減少186公頃。

陳文政說，耕地面積減少，這些區域的農地工廠卻大幅增加，尤其新修訂的工廠管理輔導法，等於讓農地工廠就地合法化，將成為未來公共安全的毒瘤；坊間也出現農地變工廠的廣告單，還有「書審未過保證退款」的服務，根本就是在農地種工廠，藉此來發大財。

陳文政說，經發局是工廠登記的主管機關，除了管發照等行政作業，也要為農地工廠把關，不能忘記消防員殉職的教訓。

經發局長張峯源說，台中市農地工廠列管有2000多家，今年6月清查新增農地違建，發現有3400多家新增農地工廠，其中應強制拆除的有100棟；烏日、霧峰、太平、潭子、大雅、神岡等地，確實是農地工廠增加的區域，將嚴格稽查與把關。

台中市大雅農地工廠大火後，市府施鐵腕拆除農地違章工廠；不過議員清查，台中市8年來...
台中市大雅農地工廠大火後，市府施鐵腕拆除農地違章工廠；不過議員清查，台中市8年來耕地面積減少1300多公頃，要求嚴格把關。圖／台中市新聞局提供
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台中市大雅農地工廠大火後，燒死兩名消防員；國民黨議員陳文政清查，8年來台中市耕地...
台中市大雅農地工廠大火後，燒死兩名消防員；國民黨議員陳文政清查，8年來台中市耕地面積減少1300多公頃，集中在農地工廠密集的區域，呼籲不要「今天公祭明天忘記」。記者洪敬浤／攝影
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台中市農地工廠集中在烏日、霧峰、潭子、大雅、太平等地區，議員發現8年來耕地面積減...
台中市農地工廠集中在烏日、霧峰、潭子、大雅、太平等地區，議員發現8年來耕地面積減少1300多公頃，要求市府加強稽查。圖／國民黨議員陳文政提供
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農地工廠台中市

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