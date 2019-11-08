外文系女孩赴日學做甜點 只為「吃了會幸福的鬆餅」
2019-11-08 11:21
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
28歲薛君柔大學就讀外文系，她熱愛旅遊與品嘗美食，在日本旅遊時，偶然發現街角一間鬆餅店，品嘗到令她感到幸福難忘的滋味，於是她想把這份幸福帶回台灣。經到日本取經並研發，最近在台中大里開一家日式厚鬆餅店「朵朵雲KUMO」，希望做出的鬆餅，讓人吃了會有幸福的感覺。
薛君柔放棄英國已申請的名校，到日本學做鬆餅，但因為她不會日文，先到語言學校從頭學起，後來再考進日本橫濱製果專門學校研讀，學做各式甜點。而在日本4年期間從東京吃到橫濱，再從橫濱吃到全日本，只要是知名甜點店、鬆餅店一定進去品嘗，今年回台後持續研發，最後做出像雲朵般的厚鬆餅。
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薛君柔說，日式厚鬆餅看似元素簡單，但作法卻很不簡單。她在日本吃了4年，各家店有各家店的特色，為了找出屬於自己的特色，從蛋、牛奶、麵粉都下了不少功夫。她說，蛋一定要新鮮，用不新鮮的蛋做厚鬆餅就會有蛋腥味，超過3天的蛋也不行，後來只選用每天直送的新鮮雞蛋。
薛君柔說，厚鬆餅必須現點現做，需等候25至30分鐘；為了搭配幸福的厚鬆餅，在咖啡部分也不惜成本，採用近100萬專業級義式咖啡機，不用混合豆，而用單一產區的咖啡豆，讓咖啡帶有可可味及堅果味，尾韻還有焦糖味的變化，風味獨特。
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