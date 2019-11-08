酒量等於業務量？中市府首長發言惹議 藍議員：代表海派

2019-11-08 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市經發局長張峯源臉書發文「喝酒量等於業務量」，成為台中市議會藍綠議員的熱門話題。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 台中市經發局長張峯源在臉書留言「喝酒量等於業務量」，引發台中市議會藍綠議員熱議。有議員說喝酒海派，工作、人緣會更好，但也有議員批評發言不當，變相推廣喝酒。張峯源今早回應，當時與經商有成的市政顧問聚會，那句話代表他們的酒量與業務都做得很好，喝酒是國際禮儀，但要有所節制。

台中市議會財政經濟業務質詢，民進黨議員江肇國昨天質疑，張峯源在個人臉書上，發文寫著「喝酒量等於業務量」、「好酒量才能受媽媽市長肯定」，批評變相推廣喝酒，難道盧市府是拚酒市府嗎？

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「酒量／業務量」的話題今早在台中市議會引爆，張峯源今早把個人臉書關閉。台中市新聞局長黃國瑋說，經發局推動經濟發展，難免會有飲宴的場合，相信會自有分寸。

國民黨議員陳成添說，喝酒是國際禮儀，總統國宴也會舉杯致意，喝酒也代表與人搏感情，他過去當里長，就是要喝酒拉近關係，所以酒量就是工作量，他的選民服務、關係與人緣都很好，這代表海派啦！

民進黨議員張耀中說，他跟張峯源是臉書好友，他奉勸喝酒不要寫臉書，如果張要重開臉書，他可以幫忙當小編。江肇國說，市府首長發文寫「喝酒量等於業務量」，等於在告訴部屬與各業，要靠喝酒來辦業務。

張峯源說，推動台中經濟發展，常與商業界聚會互動，他個人酒量不好，但席間難免會飲酒，喝酒不要過量；臉書提到的喝酒量、業務量，因為當天在場的市政顧問，都是經商有成的大老闆，那句話代表他們的酒量、業務量都做得很好。

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