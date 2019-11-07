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12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

為中華隊加油！吃御飯糰：把日本隊吃掉

2019-11-07 21:06聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

世界12強棒球預賽B組台日大戰今晚開打，彰化立委參選人陳杰在競選總部戶外架設直播大螢幕，還準備御飯糰，要大家一起把日本「吃掉」；彰化縣長王惠美 、前彰化縣長魏明谷等人也都在臉書號召大家一起幫為中華隊加油。

前立委陳杰今晚在競選總部的戶外轉播很熱鬧，大家一起拿著加油棒和小國旗一起歡呼，這樣看球賽特別來勁。

陳杰除了準備御飯糰，也準備了肉粽讓大家吃，陳杰如數家珍說，2006年的杜哈亞運中，一首台味十足的「燒肉粽」，是場邊的加油歌曲，當年台灣先打敗南韓，又逆轉勝擊敗日本奪冠，燒肉粽在賽後也一躍成為「棒球神曲」，希望此次中華隊也能再打勝戰。

魏明谷則在臉書上寫著「好緊張好緊張」，他還拍了自己邊吃泡麵，邊看球賽握著拳頭熱情加油的畫面。

前立委陳杰今晚在競選總部的戶外轉播很熱鬧，大家一起拿著加油棒和小國旗一起歡呼，這...
前立委陳杰今晚在競選總部的戶外轉播很熱鬧，大家一起拿著加油棒和小國旗一起歡呼，這樣看球賽特別來勁。圖／陳杰競選部提供
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世界12強棒球預賽B組台日大戰今晚開打，彰化立委參選人陳杰在競選總部戶外架設直播...
世界12強棒球預賽B組台日大戰今晚開打，彰化立委參選人陳杰在競選總部戶外架設直播大螢幕，還準備御飯糰，要大家一起把日本「吃掉」。圖／陳杰競選部提供
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前彰化縣長魏明谷等人也都在臉書號召大家一起幫為中華隊加油。圖／翻攝自魏明谷臉書
前彰化縣長魏明谷等人也都在臉書號召大家一起幫為中華隊加油。圖／翻攝自魏明谷臉書
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魏明谷直播

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