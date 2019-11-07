挪威選手艾登9日將訪 順澤宮訂製冠軍帽花燈

2019-11-07 19:37 中央社 彰化7日電



挪威三鐵選手艾登讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽成為揚名國際的冠軍帽，今天傳出艾登得知台灣人的熱情，決定提前今年就到彰化參加馬拉松領跑。圖／翻攝自Gustav_iden IG 分享 facebook 挪威三鐵選手艾登將來到彰化，前往埔鹽鄉順澤宮還願，廟方特別委託彰化監獄製作約1.5公尺高的冠軍帽花燈，要請艾登9日來到順澤宮時簽名留念。

挪威選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽拿下冠軍，被眼尖台灣網友發現，艾登頭戴的帽子是來自彰化縣埔鹽鄉的順澤宮，許多民眾因此向順澤宮索取冠軍帽，連總統蔡英文以及中國國民黨總統參選人韓國瑜來到彰化時，也前往順澤宮參拜，祈求選舉順利。

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彰化縣政府邀請到艾登來彰化為彰化田中馬拉松活動領跑，艾登也將前往順澤宮還願，廟方為迎接艾登的到來，特別請彰化監獄製作了1個高約1.5公尺高的冠軍帽花燈，準備讓艾登本人簽名留念。

彰化監獄副典獄長陳育鼎接受媒體聯訪時指出，他們花了約半個月時間，製作出這個高1.5公尺、寬0.9公尺、長1.4公尺的冠軍帽花燈。

彰化監獄導師蔡錦添表示，製作冠軍帽花燈最困難之處在於要讓花燈防水又透光，因此要上很多層的防水膠，也要呼籲民眾來到順澤宮看到花燈的時候，小心不要重壓。

彰化埔鹽鄉長許文萍表示，冠軍帽花燈做的很逼真，連廟方的印章也印上去，維妙維肖，而花燈就放在順澤宮前方的草皮上，希望花燈未來也成為景點，促進地方繁榮。