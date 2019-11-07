議員促生病流浪狗應安樂死 農業處會再找地設收容所

2019-11-07 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣流浪狗爆增到16000多隻，多名縣議員賴澤民等昨天在彰化縣議會關心流浪狗問題，認為現在流浪狗雖不能安樂死，但根據動物收容管理辦法中，有傳染病等是可以安樂死，農業處長邱奕志表示，動保法也有此規定，但先前南投唯一件執行流浪狗安樂死，就被動保團體抗議，彰化縣會再覓地建置設新的流浪狗收容中心。

賴澤民說，根據公立動物收容所管理規則，收容動物若重病或法定傳染病、重傷或嚴重影響環境衛生，為解除其傷病痛苦等是可以安樂死，因為如果有傳染病、狗蝨等 衛生環境若不好，也會影響其他狗隻健康 ，並影響民眾領養意願 。

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議員賴清美都說，彰化縣已發生多起流浪狗傷人事件，很多狗會追人一定要正視，一定要植入晶片，而且現在收容空間不足，竟有五隻關一個籠子很不仁道，賴澤民也要求，明年度一定要追加減預算提出收容中心設備改善經費。

議員陳秀寶說，很多鄉親都反映對於流浪狗危害，通報專線卻都不了了之，對於有攻擊性的流浪狗一定要抓，對於沒危害的流浪狗就要加強結紮。