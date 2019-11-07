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花式調酒取材電影「猛毒」 建國科大學生拿亞軍

2019-11-07 18:54聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣建國科大觀光系大二學生莊家豪參加今年蓬萊盃全國調酒暨托盤、咖啡大賽」在花式調酒組榮獲亞軍，莊家豪說，在高手如雲的比賽中，其實壓力不小，他以電影「猛毒」主角造型出賽獲得創意加分不少，希望未來能再向世界盃比賽挑戰。

莊家豪在大明高中餐飲科時，就已是花式調酒競賽選手，曾多次獲獎，上大學後仍不斷精進技藝，他說，以前自己個性比較內向，但花式調酒必須做甩酒瓶等表演，一開始上台手還會抖，練久了，現在已經能落落大方的表演。

花式調酒組比賽中還有國手級選手，莊家豪說，比賽時力很大，評分標準包括調酒口感、技術、衛生、整體外，還有一項「創意」，他就以電影「猛毒」主角造型出賽獲得加分不少，作品名稱也是以電影主題「共生體」命名。

建國科大觀光系主任施慧珉說，觀光系原本就有飲調課，考量到許多學生在高中職時就是調酒比賽選手，所以特別成立調酒社，讓有意願要學調酒的學生有更多時間與專業老師學習，「以賽代訓」是建國科大的辦學特色，希望鼓勵學生找出自己的專業興趣，勤加練習，最後能夠參加國內外比賽，接受挑戰，未來進入職場才有競爭力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

建國科大觀光系二年級莊家豪參加今年蓬萊盃全國調酒暨托盤、咖啡大賽獲得花式調酒亞軍...
建國科大觀光系二年級莊家豪參加今年蓬萊盃全國調酒暨托盤、咖啡大賽獲得花式調酒亞軍。圖／建國科大提供
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建國科大觀光系調酒社比賽選手沈詩惠、蔡惇羽、陳聖傑、莊家豪、劉冠頡(左至右）平常...
建國科大觀光系調酒社比賽選手沈詩惠、蔡惇羽、陳聖傑、莊家豪、劉冠頡(左至右）平常也會互相切磋調酒技藝。圖／建國科大提供
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