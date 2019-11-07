親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

台中「帝國糖廠」修復 資深議員憶兒時坐火車、偷甘蔗

2019-11-07 18:14聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市東區歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，記錄台灣糖業發展史，2007年登錄歷史建築，歷時近2年修復將完成，園區有生態池、景觀公園，經發局已OT委外營運，預計12月中對外營運，可望成為打卡新地標。

「帝國製糖廠台中營業所」座落於台中市樂業路、進德路口附近，創建於1935年，日據時期作為「帝國製糖株式會社台中營業所」，戰後是台灣糖業公司台中辦公處，1990年代停產，2007年登錄為歷史建築，園區腹地廣大，近6公頃約是2/3個台中公園，還有一座生態池。

台中市連任最多屆、擔任7屆的民進黨市議員何敏誠，對「帝國製糖廠」有濃厚感情，他的祖父、大伯公都是帝國糖廠員工，兩人皆不識字，靠糖廠2份薪水養活12個兄弟姐妹，到了父親一輩家族才改經營生意賣炭。

「糖廠就是我家」何敏誠憶兒時印象依舊深刻，他說，幼時家裡窮，小朋友們會去製糖廠過濾冷卻水的水爐，把那當作「大浴池」、「大澡堂」洗澡，冷卻水爐的水溫，就跟溫泉一樣，很舒服，兄弟姐妹玩在一起，相當難忘。

另一件難忘的是，糖廠內有小火車載運甘蔗，何敏誠說，放學後孩子們會淘氣的偷搭小火車玩耍，下車回家前不忘偷一枝甘蔗來吃。

帝國製糖廠「前世」風光，地點位於鐵路沿線，文資處說，台中是因縱貫線鐵路通車而誕生城市，日據時代後火車站的「米糖經濟」，提供前火車站工商發展基礎，具工業發展及專賣制度史的歷史意涵。

何敏誠說，帝國糖廠1990年代關廠，荒廢至今29年，他當選議員第7屆了，剛好是自己從政的歲月，能再度看到「帝國製糖廠」修復、再起，感動五味雜陳。

何敏誠說，未來三井集團要投入周邊開發「LALA PORT」百貨，目前糖廠內舊鐵道尚存，若能從台鐵利用舊支線，有火車連結至「帝國糖廠」，就能重現歷史隧道，或是在糖廠內「復舊」小火車的風光，一定很吸引人。

參與修復的建築師謝文泰說，營業所是全區僅存的日治時期建築，一字形本體，修復過程遵循古法，也引入新式工法，增建湖濱餐廳，生態池是20年前人工開挖，當地「湧泉里」地下水源豐沛，是一座「活」的生態池，湖域是台中公園「日月湖」的2倍大，有增設步道，未來會和綠空鐵道軸線、秀泰影城串連，成為兼具生態休閒的東區綠心。

「帝國製糖廠」預計11月中開始試營運，12月中旬開幕。

「帝國製糖廠台中營業所」座落於台中市樂業路、進德路口附近，創建於1935年，日據...
「帝國製糖廠台中營業所」座落於台中市樂業路、進德路口附近，創建於1935年，日據時期作為「帝國製糖株式會社台中營業所」，戰後是台灣糖業公司台中辦公處，1990年代停產。圖／台中市文資處提供（出自「非常時下の台灣全貌」）
分享
「帝國製糖廠台中營業所」座落於台中市樂業路、進德路口附近，創建於1935年，日據...
「帝國製糖廠台中營業所」座落於台中市樂業路、進德路口附近，創建於1935年，日據時期作為「帝國製糖株式會社台中營業所」，戰後是台灣糖業公司台中辦公處，1990年代停產。圖／台中市文資處提供（取自台中市珍貴古老照片專輯第一集）
分享
歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」修復完成，古色古香，未來營運會介紹台中百工百業的...
歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」修復完成，古色古香，未來營運會介紹台中百工百業的產業發展史，可望成為打卡新地標。圖／台中市文資處提供
分享
「台灣糖業公司台中辦事處」1990年停產，2007年登錄歷史建築，腹地廣大還有生...
「台灣糖業公司台中辦事處」1990年停產，2007年登錄歷史建築，腹地廣大還有生態池。圖／台中市文資處提供
分享

歷史建築修復台中市

相關新聞

串聯新社、豐原中88線道路坍方 預計明年2月修復

2019-11-07 18:13

今年新社花海絶對塞 警公布交管資訊

2019-11-07 17:20

台中5處地下道再填平 太原路「不封閉施工」無須改道

2019-11-07 15:46

洪慈庸競總11月9日成立 花媽賴神前後助攻

2019-11-07 15:38

中市自來水完成挖管40條未路修 議員：最多拖5年超離譜

2019-11-07 14:29

埔里愛村橋完工通車 林明溱感恩天公疼憨人

2019-11-07 14:20

農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00

台中清水大楊國小前髒亂空地今動土 明年初成美麗公園

2019-11-07 12:56

中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

奧萬大吊橋辦案封閉 投檢：最快1周內開放

2019-11-07 00:37

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

中彰投護農專案啟動 警民合作巡邏防竊

2019-11-06 23:25

女企業家回饋母校 資助靜宜學弟妹

2019-11-06 23:15

中市未婚聯誼一年八場 議員：少得可憐

2019-11-06 23:00

救援補助限高山 南投議員要求放寬

2019-11-06 22:57

中市府協助近七成失業中高齡就業 議員：籲提高留用率

2019-11-06 20:23

國產雜糧變身義式料理 迸出特色新風味

2019-11-06 20:23

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

大甲火化場路塞車且無休息室 議員：快改進平民怨

2019-11-06 14:47

議員怒指中市民政局說謊 局長吳世瑋不斷道歉

2019-11-06 14:26

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38

彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

兒早逝孫失聯獨居30年 「一日小孫子」到訪她落淚

2019-11-07 13:57

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

女議員賭太陽花國賠不上訴 柯文哲：妳已經輸500分雞排

2019-11-07 14:33

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

台中女市民上午匯款 郵局竟要她下午「補錢」

2019-11-07 17:42

竹縣市公費流感疫苗 下周五11月15日起開打

2019-11-07 11:22

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

林志玲婚宴傳在南美館 台南議員盼回溪北還推薦這地點

2019-11-07 13:55

林志玲要在台南市美術館出嫁？這個原因館方認為有困難

2019-11-07 15:58

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

寸草不生！萬丹泥火山噴發湧泥漿 農民心淌血

2019-11-07 15:50

農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

台南善化芝麻拌麵 紅到加拿大

2019-11-06 23:41

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

台中5處地下道再填平 太原路「不封閉施工」無須改道

2019-11-07 15:46

影／神明加持！金唐殿贈警示燈 佳里警為長輩點「光明」

2019-11-06 21:27

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

羅福星紀念館變裝重新開館 他孫女：不會淪為蚊子館

2019-11-07 15:56

中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50

南方澳斷橋3年5.3億重建 理賠月底完成

2019-11-07 00:06

委外拖吊糾紛多 台南東區違規汽機車拖吊明年回歸警方

2019-11-07 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top