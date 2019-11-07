台中「帝國糖廠」修復 資深議員憶兒時坐火車、偷甘蔗

2019-11-07 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



台中市東區歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，記錄台灣糖業發展史，2007年登錄歷史建築，歷時近2年修復將完成，園區有生態池、景觀公園，經發局已OT委外營運，預計12月中對外營運，可望成為打卡新地標。

「帝國製糖廠台中營業所」座落於台中市樂業路、進德路口附近，創建於1935年，日據時期作為「帝國製糖株式會社台中營業所」，戰後是台灣糖業公司台中辦公處，1990年代停產，2007年登錄為歷史建築，園區腹地廣大，近6公頃約是2/3個台中公園，還有一座生態池。

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台中市連任最多屆、擔任7屆的民進黨市議員何敏誠，對「帝國製糖廠」有濃厚感情，他的祖父、大伯公都是帝國糖廠員工，兩人皆不識字，靠糖廠2份薪水養活12個兄弟姐妹，到了父親一輩家族才改經營生意賣炭。

「糖廠就是我家」何敏誠憶兒時印象依舊深刻，他說，幼時家裡窮，小朋友們會去製糖廠過濾冷卻水的水爐，把那當作「大浴池」、「大澡堂」洗澡，冷卻水爐的水溫，就跟溫泉一樣，很舒服，兄弟姐妹玩在一起，相當難忘。

另一件難忘的是，糖廠內有小火車載運甘蔗，何敏誠說，放學後孩子們會淘氣的偷搭小火車玩耍，下車回家前不忘偷一枝甘蔗來吃。

帝國製糖廠「前世」風光，地點位於鐵路沿線，文資處說，台中是因縱貫線鐵路通車而誕生城市，日據時代後火車站的「米糖經濟」，提供前火車站工商發展基礎，具工業發展及專賣制度史的歷史意涵。

何敏誠說，帝國糖廠1990年代關廠，荒廢至今29年，他當選議員第7屆了，剛好是自己從政的歲月，能再度看到「帝國製糖廠」修復、再起，感動五味雜陳。

何敏誠說，未來三井集團要投入周邊開發「LALA PORT」百貨，目前糖廠內舊鐵道尚存，若能從台鐵利用舊支線，有火車連結至「帝國糖廠」，就能重現歷史隧道，或是在糖廠內「復舊」小火車的風光，一定很吸引人。

參與修復的建築師謝文泰說，營業所是全區僅存的日治時期建築，一字形本體，修復過程遵循古法，也引入新式工法，增建湖濱餐廳，生態池是20年前人工開挖，當地「湧泉里」地下水源豐沛，是一座「活」的生態池，湖域是台中公園「日月湖」的2倍大，有增設步道，未來會和綠空鐵道軸線、秀泰影城串連，成為兼具生態休閒的東區綠心。