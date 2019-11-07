串聯新社、豐原中88線道路坍方 預計明年2月修復
2019-11-07 18:13
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
立委江啟臣今日與台中市議員冉齡軒、台中市府民政局長吳世瑋、建設局養護工程處、豐原區公所、新社區公所、在地里長前往中88線道路坍方處現勘，了解目前坍塌道路的規畫復建方案與施工進度，盼相關單位能盡速施工，還給豐原及新社居民一個安全便捷的交通環境。
江啟臣表示，今年8月連日豪雨，造成台中山區土石鬆動，導致連接豐原、新社的中88線道路坍方中斷，至今近3個月，市府相關單位除了密切觀察地質狀況，也研議相關的復建方案。
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江啟臣說，這次大走山，讓中88線豐原端7.5公里處將近80公尺的道路地基流失，目前建設局已經提出三個方案，包括採取原路線復建、髮夾彎避開坍塌面及增建橋梁改採直線跨越。根據初步討論結果，短期內會先採取髮夾彎避開坍塌面的方案，讓道路向上挪移避開坍塌面的方式來復建，未來長期規畫會針對災害熱點、排水、交通流量等狀況來檢視，進行整體規畫改善或是局部改線。
中市府建設局養護工程處長彭岑凱表示，這次規畫復建的工程經費約3100萬元，工期約5個月，目前正進行水保計畫審查，預計下個月發包，明年2月動工。
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