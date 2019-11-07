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VIPT Family移工版人力銀行 解決外籍看護人力短缺問題

2019-11-07 18:02聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

首創國際資訊股份有限公司今年8月推出「VIPT Family」網路平台，由固有開發用以媒合東南亞台商企業及返國移工的「VIPT JOB」平台改版而成，將觸角從企業主延伸到全台的長照家庭。

「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強調移工求職「去仲介化」的特性，平台轉譯功能，將中文就業資訊翻成越、泰、印語等多國版本，讓普遍中文程度不佳移工，了解求職資訊，除了能於平台上刊登履歷，也能自行與雇主邀約面試，若媒合成功再由仲介負責後續代辦手續，不必依賴仲介公司曠日費時的媒合，及負擔昂貴的仲介費。

另外，受限就業服務法52條，平台未取得私立就業服務許可，移工雇主雙方僅能自行邀約面試，而無法如104、111人力銀行等平台一般，直接於平台上應徵。

過去從事過移工仲介工作的創辦人莊詠振有感於近年許多移工輸出國經濟起飛，來台工作的移工越來越少；加上移工人力市場不夠流通，造成台灣外籍看護的需求出現缺口。

「現在請一個外籍看護至少要等4個月，但家庭看護包括期滿、退貨、被照顧者死亡等原因，而轉出的移工每年卻高達2000至3000人」，莊詠振指出，若能靈活調節人力，讓移工能夠自己找工作，而非依賴仲介媒合，就能減少外籍看護人力短缺的問題。

莊詠振表示，期待透過更為專業、細緻的系統欄位設計，提供長照需求家庭與求職看護雙方更多資訊，除可打破以往資訊不對等的情況，更可讓雙方搜尋到更符合彼此需求的雇主與看護，創造雙贏的機會。

「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強...
「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強調移工求職「去仲介化」的特性。圖／青年局提供
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「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強...
「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強調移工求職「去仲介化」的特性。圖／青年局提供
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「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強...
「VIPT Family」平台類似外籍移工版的人力銀行，專注媒合長照外籍看護，強調移工求職「去仲介化」的特性。記者高宇震／翻攝
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