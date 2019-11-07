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南投養生館越開越多 民眾批評掛羊頭賣狗肉

2019-11-07 18:02聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣養生館會館越開越多，草屯、南投、竹山三鄉鎮市省道台三線沿路養生會館林立，民眾嘲諷根本是掛羊頭賣狗肉的「養雞館」，縣議員賴燕雪今天表示，養生會館未列入特種行業越開越多，警方取締成效也不大，要求縣府從源頭管理，嚴格管控養生會館營業登記整頓亂象。

建設處長李正偉說，會針對養生館公安和涉嫌妨害風化部分，加強稽查。因為養生館違規現象普遍，也會向經濟部反映，是否將養生館列為八大行業，限制設立條件。

賴燕雪今天質詢建設處長李正偉，南投縣養生館最多的是哪一鄉鎮？答案是草屯鎮、第二是南投市、就算是人口較少的竹山鎮，養生館就有20多家，這些養生館出入份子複雜，明明不是特許行業，卻做特許工作，影響治安和民眾生活和敗壞風俗，難道「南投人都這麼怕死？每天都需要抓龍（按摩）？」她質疑，這些養生館根本是掛羊頭賣狗肉，從事色情交易。

移民署專勤隊今年也查獲，有外籍女子以觀光名義來南投，卻從事色情交易，可見養生館藏汙納垢，需要徹底清查。南投縣警局列管的養生館有118家，查到妨害風化的9家，不符規定42家。賴燕雪質疑，許多養生館根本沒登記，黑數更多。南投縣建設處長李正偉說，每月平均有一到二家養生館因為不符使用執照被裁罰。

賴燕雪質疑，養生館設立只需要商業登記，不管這些養生館設置地點就在學校、住家附近，因為把關不嚴謹，才讓養生館越開越多，建設處應從源頭控管，在養生館申請時嚴格把關，不要本末倒置，設立後才花費時間人力取締效果不大，這樣才能杜絕外籍女子來台賣淫，人口販賣等犯罪，維護社會安全和保護女性權益。

移民署專勤隊在南投縣養生館查獲大批外籍女子假觀光真賣淫，從事色情交易。圖／移民署...
移民署專勤隊在南投縣養生館查獲大批外籍女子假觀光真賣淫，從事色情交易。圖／移民署提供
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移民署公安台三線

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