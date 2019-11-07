埔里投70線拓寬最後瓶頸路段 工期預計1年

2019-11-07 17:56 中央社 南投縣7日電



南投縣埔里鎮與仁愛鄉往來捷徑的鄉道「投70線」大部分路段20年前已拓寬，為改善剩餘約800多公尺較窄路段，縣府向中央爭取補助拓寬，今天動工，預計約1年後完工。

鄉道「投70線」位於埔里鎮麒麟里與仁愛鄉中正村交界，西起鄉道投69線，終點銜接投71線，全線約3.1公里路段已拓寬為9公尺道路，只剩銜接投69線約800公尺路段仍為3到6公尺路寬。由於寬度縮減影響行車順暢，縣府工務處向交通部公路總局爭取生活圈道路補助經費，今天辦理動工典禮。

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南投縣長林明溱致詞說，他在擔任第一任縣長不久後，就與國民黨立委馬文君和多名縣議員踏勘投70線，當時就確認有拓寬改善必要，經馬文君積極在中央為縣府爭取，終於納入生活圈道路改善補助，縣府以新台幣8650萬元發包，預計360天完工。

林明溱表示，拓寬工程一大特色是採棧橋式設計，可盡量減少邊坡開挖，達到拓寬道路、不破壞山坡目標，這種類似懸臂的特殊工法已成功在竹山、鹿谷運用，也可使較窄腹地不必大幅開挖，就達到拓寬目標。

馬文君說，投70線銜接投69線及投71線，道路全長約3.1公里，大部分路段20年前已拓寬為9公尺，就剩紅仙水隧道起約800公尺及連接投71線約75公尺路段路寬較窄，只有3到6公尺，經爭取以具觀光與農產運輸及重要替代道路等功能獲列補助。