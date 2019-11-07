台中國際花毯節開幕前夕 民眾爭睹小王子玫瑰

2019-11-07 17:35 中央社 台中7日電



台中國際花毯節9日開幕，今年主題「愛與希望–小王子的星球之旅」，將以故事串聯作品，重現經典場景，多座花卉打造的裝置已進入最後整修階段，今天更吸引民眾爭睹花毯風采。

台中國際花毯節睽違3年，今年重回新社舉辦，搭配新社花海、中台灣農業博覽會，三合一活動將在9日盛大登場。

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台中國際花毯節以法國文學經典名著「小王子」故事串聯，以花草搭建藝術裝置，並重現故事經典場景，當民眾走入展場，首先感受小王子想像力，再跟隨小王子穿梭各星球，展區中也傳遞台中自然、宜居、友善城市意象。

走進新社花海場地，花海在耀眼陽光下隨風搖擺迎接民眾，緊鄰花海的花毯節場地，多座大型藝術花卉作品也已幾近完工，放眼就可看見小王子與玫瑰花，展區轉角更可發現一隻小狐狸，還未開幕就吸引許多民眾在圍籬外爭睹。

台中市觀旅局表示，國際花毯節的主花毯為「玫瑰星球」，小王子和玫瑰花站在頂端，飛機與狐狸在旁開心慶祝，開幕後從上午9時到下午4時的每個整點都有展演，飛機將繞行星球一圈，隨後讓小王子和玫瑰相逢。

另外，周邊也還有「權力國王」、「慾望商人」、「虛榮男爵」等花卉裝置，預期將成為民眾打卡熱點，展區的「再別花牆」則象徵離別時刻，小王子在高牆上和蛇對談，並依依不捨告別。民眾也可在「找回初心」和小王子及其夥伴合影，一起欣賞夕陽之美。