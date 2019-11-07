今年新社花海絶對塞 警公布交管資訊
2019-11-07 17:20
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
「2019新社花海 悠遊台三線」活動於11月9日盛大舉辦，今年擴大舉辦，展區周邊停車場改滯洪池，較往年銳減達1,100個停車位，勢必造成交通壅塞。東勢分局為有效疏導車流，周圍道路將實施交通管制，並建議多利用平日丶搭接駁車賞花。
東勢分局指出，花海期間因應易壅塞路段與驟增車流，警民力總動員，執行交通疏導勤務，協調主辦單位增加接駁車。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
東勢分局將引導民眾至園區內第1、2、3停車場依序停車，並設置「交通流量管制中心」即時監看、掌控沿線車流、人潮現況，有效機動調度警力加強交通管制及疏導，並強化大、小型車「分流及截流管制。」
建議民眾多利用平日（週一至週五）前往觀賞，並搭乘免費接駁車，節省時間。
為預防展區周邊停車場爆滿致交通壅塞，警方採取彈性管制應變措施，在社區中和街五段中油加油站路口，中興嶺圓環路口，石岡區豐勢路與萬仙街口、豐勢路與和盛街口及東山路二段與橫坑巷圓環管制車輛進入。
留言