台中5處地下道再填平 太原路「不封閉施工」無須改道
2019-11-07 15:46
聯合報 記者喻文玟
／台中即時報導
台中鐵路高架化完工，建設局今年底開始將陸續進行豐原圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路5處地下道填平工程。建設局長陳大田表示，地下道填平是地方期盼已久的事，太原地下道填平工程，確定今年底可動工，工期約8-11個月。
建設局表示，5處地下道填平工程，必須將交通影響降至最小，工程採2個標案辦理。第1標工程包含豐原圓環北路、太原路、建成路地下道，已於10月公開招標，預計今年底先啟動太原路地下道填平；第2標工程包括國光路、五權路地下道，正辦理工程細部設計審查、修正，待工程發包及交通維持審查作業完備後動工。
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建設局長陳大田表示，考量工程施工將衝擊交通，8月12日至20日陸續在地方舉辦5場地方說明會，廣納里民意見，作為細部設計修正參考。
北屯是台中市人口最多的行政區，太原路又是主要幹道，地下道填平工程勢必衝擊交通，居民憂心現況塞車已嚴重，尖峰時間會更惡化。建設局表示，太原地下道填平不會完全封閉道路，將採取「同步通行、一邊填平」方式，施工期間維持通行，不需改道，先填平機車地下道，道路拓寬後就能讓車輛行走，繼續填平主要幹道的地下道。
第二工程標國光路、五權路距離很近，地方憂心兩個工程同步進行，交通會打結，建設局和交通局多次協調，確定會會分開施做，五權地下道先填平、其次是國光路，預計明年動工，地方民眾希望過年前不要擾動。
台中鐵路高架後，陸續填平地下道，之前17處皆由交通部鐵道局施工，都採全部封閉式施工；這是要填平的5座地下道，由台中市自己負責，總經費2.4億元，有爭取營建署補助。
建設局表示，地下道填平後周邊的「綠空軸線」、「潭心計畫」、「綠空廊道」相關工程會銜接進行，也會配合區域排水計畫，提升都市防災效益，也能充分利用側車道，提升道路容量、強化地區串聯。
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