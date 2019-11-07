中市自來水完成挖管40條未路修 議員：最多拖5年超離譜
2019-11-07 14:29
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
自來水進行延管工程，但路修不上，民進黨議員吳敏濟指出，全市有40條道路88公里未路修，其中甲安埔地區就有17條、超過40公里，延宕兩年未修的道路比比皆是，最嚴重的是5年還沒修，道路上危機四伏，他質疑路修配合款遭挪用，要求明年預算一次到位全面施工，市民的安全不能拖延。國民黨議員陳政顯也認為台中標榜路平做得好，但延管未路修的製造居民很大困擾。經發局則表示，水公司配合的路修經費太少，無法應付路修所需。
吳敏濟表示，因甲安埔自來水普及率遠低於台中市的平均水準，大安區更低到只有17.89%。歷經民國100年中科后里園區廢水汙染事件，他帶群眾抗議，市府開始在自來水普及率較低的地區進行大規模的延管工程，目前大安區自來水普及率已達73.07%。
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吳敏濟指出，幾年下來，路修工程沒有跟上延管工程，挖管完成兩、三年，尚未路修的比比皆是，延宕最久的工程已達5年，僅簡易回填，裝設自來水的美意大打折扣。他也質疑路修配合款被挪作它用。
市府統計，甲安埔有17項延管工程所需路修經費7064萬元，吳敏濟說路修工程不能等，要求市府重視潛藏的危機，明年編足預算，全面進行路修。經發局表示道路邊溝破損，需要建設局配合，建設局則推說延管工程屬經發局，互推倒楣的是市民。
市議員陳政顯說，自來水公司延管就有配合路修經費，放任延管後的道路破損，對台中市用力推動的路平計畫是一大諷刺。經發局人員則表示，水公司配合的路修經費不足，光靠市府的經費還不夠。
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