埔里愛村橋完工通車 林明溱感恩天公疼憨人

2019-11-07 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



2年半前的一場六月大豪雨，讓橫跨南港溪的埔里鎮愛村橋，左岸橋台被沖毀阻斷民眾的進出，南投縣府爭取中央災害復建全額補助，併同愛村橋上下游堤防延長工程，耗資1億4000餘萬元，非但未花縣庫一毛錢，更提前1個月竣工，榮獲零事故零職災的典金安獎，縣長林明溱上午主持通車典禮時，更感恩說「天公疼憨人」，縣府盡最大努力只求造福地方。

林明溱說，愛村橋是埔里重要的聯外替代橋梁，過去卻因長度不足，橋台引道位處行水區，本就亟需更新改建。但縣府光建新橋就須負擔六千多萬元配合款，加上堤防延長工程又要多花三千多萬元，縣府籌款籌得很擔心也很吃力，結果一場大雨成災，真的是讓他既「可惜又歡喜」，因為橋斷了雖幸運無傷及人民生命財產，但難免造成地方不便。

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林縣長並指出，愛村橋能獲得徹底減災新建，他特別感謝在斷橋後第一時到現場勘查，隨後並核定全額災害復建經費的前行政院長林全，以及地方立委共同爭取到中央全額補助，一舉解除配合款難籌的窘境，「正港是天公疼憨人」，讓縣府「因禍得福」，成就愛村橋及下下游堤防一次徹底更新改建。