弘光科大學生角色扮演 電玩遊戲主角驚艷走出

2019-11-07 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



弘光科技大學化妝品應用系今天舉辦妝品周活動，配合11月30日52周年校慶即將舉辦的首屆「弘光盃」全國高中職電競大賽霸主挑戰賽，今年以電競為主題，17組學生大玩角色扮演，裝扮成電玩遊戲第五人格、陰陽師、英雄聯盟中的電玩人物，還延伸設計出自創角色，復古茄芷袋變成服裝的裝飾，學生用心妝扮，令師生們驚艷。

妝品系主任黃文盈、指導老師阮智榆表示，學校積極推動電競產業、培育相關人才，52周年校慶也將舉辦電競大賽及COSPLAY裝扮大賽，妝品周活動預先為電競活動熱身，學生首次嘗試電玩角色裝扮，從遊戲中選出一個角色當成主要裝扮，再另外延伸設計出三個不同全新的電玩角色，用不同手法，把課堂所學用創意發揮出來，請來校外三位專業評審評分。

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活動總召廖若湘說，為期兩天的活動，現場不僅有認識妝品系、市售化妝品的闖關遊戲，也設置IG網美牆，不少同學拿著大型口紅的道具拍照，另外，還販售30組全新的二手化妝品，包括口紅、眼影、體香膏等，其中還有知名專櫃商品，吸引不少同學搶購，把用不到的化妝品捐出來，賦予新生命，收入所得全數捐出來做公益。

重頭戲是電競COSPLAY角色扮演走秀，大一到大三的參賽同學分成17組，從上午8點起開始替模特兒化妝裝扮，角色以陰陽師、第5人格、英雄聯盟三個遊戲中角色為主，其中，第5人格中的「祭司」、「紅蝶」最受同學喜愛，至少有2個以上重複的角色，大家各憑創意裝扮角色。

「金弧」這組學生設計遊戲陰陽師中的「玉藻前」角色，以狐狸為發想創作出4個角色。組長林品成說，15位組員有好幾人玩該遊戲，因此選擇扮演「玉藻前」這個角色，另外再創作出紅弧、白弧、黑弧，配色以紅色、藍色為主，妝容線條以狐狸奸詐狡猾偽裝的印象，設計出有稜有角的樣貌，再搭配改裝的服裝，連模特兒的瞳孔也搭配遊戲主角變色。