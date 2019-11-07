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農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

工廠輔導法修正後，現有農地工廠要在2年內申請納管，在10年內取得特定工廠登記。民進黨議員張玉嬿、謝志忠說，不少工廠業者對變更程序不清楚，坊間出現不少代辦業者開價數十萬元，業者不答應就檢舉，讓中小企業任人宰割。

台中市經發局長張峯源說，近期農地工廠檢舉數量確實有增加，市府已設立單一窗口，由專人協助廠商申請納管，避免代辦業者藉機牟利。

民進黨議員謝志忠表示，為解決農地工廠的歷史共業，工輔法增訂「臨時工廠登記」，9年來全台只有10家合法化，台中市連1家都沒有，工輔法今年6月修正通過後，既有的低汙染工廠2年內申請納管，20年內有機會成為合法工廠。

民進黨議員張玉嬿說，工輔法子法尚未公布，網路上已經出現專業代辦的廣告， 坊間也出現代辦業者到處招攬生意，有人打著與市府高層關係好，代辦納管與土地變更都可打通關，宣稱25萬元做書面資料，花60萬到80萬元可打通關。

議員表示，還有業者招攬生意不成，轉而向市府檢舉違章工廠，導致檢舉案件近期激增，市府變成不肖業者的幫兇；農地工廠申請納管、特地工廠登記等，應採單一窗口辦理。

議員表示，過去要取得臨時工廠登記，坊間推估要花數百萬元，現在要申請「特登」，不該再讓業者花冤枉錢，市府要儘快擬定管理輔導辦法，申請「特登」納管要公開透明，手續應該簡便到不需要代辦，才能避免業者被剝兩層皮。

工輔法修法後，農地工廠要全面納管，有議員質疑，坊間代辦業者開價80萬元打通關，市...
工輔法修法後，農地工廠要全面納管，有議員質疑，坊間代辦業者開價80萬元打通關，市府應設單一窗口、簡便程序，避免業者任人宰割。圖為違章工廠被強制拆除。圖／台中市新聞局提供
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農地工廠民進黨台中市

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