台中清水大楊國小前髒亂空地今動土 明年初成美麗公園

2019-11-07 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



台中市清水區大楊國小前一髒亂空地，經校方及地方居民多次向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌爭取後，今天和農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員楊典忠、前議員王立任、清水區公所和當地里長等人到場，爭取到中央800萬經費補助，今天動土，將改造成社區埤塘公園，預計明年初完工。

蔡其昌表示，地方人士的期待他聽見了，這塊空地就在大楊國小前，未來除楊厝社區可使用外，學校師生也多一個綠美化空間可以運用，旁邊更可結合大楊油庫軍事休憩景點，60天後這裡將化腐朽為神奇，誕生一埤塘公園。

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台中市清水區鰲海路與楊厝一街口，清水區大楊國小鰲海路325號前空地為國有土地，平日無人管理整理，雜草叢生，影響學校附近環境衛生，學校家長及附近住戶都希望有關單位能整理該區域，讓此地成為可供民眾及孩童休憩之地。