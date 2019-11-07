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台中清水大楊國小前髒亂空地今動土 明年初成美麗公園

2019-11-07 12:56聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區大楊國小前一髒亂空地，經校方及地方居民多次向立法院副院長蔡其昌陳情，蔡其昌爭取後，今天和農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員楊典忠、前議員王立任、清水區公所和當地里長等人到場，爭取到中央800萬經費補助，今天動土，將改造成社區埤塘公園，預計明年初完工。

蔡其昌表示，地方人士的期待他聽見了，這塊空地就在大楊國小前，未來除楊厝社區可使用外，學校師生也多一個綠美化空間可以運用，旁邊更可結合大楊油庫軍事休憩景點，60天後這裡將化腐朽為神奇，誕生一埤塘公園。

台中市清水區鰲海路與楊厝一街口，清水區大楊國小鰲海路325號前空地為國有土地，平日無人管理整理，雜草叢生，影響學校附近環境衛生，學校家長及附近住戶都希望有關單位能整理該區域，讓此地成為可供民眾及孩童休憩之地。

立法院副院長蔡其昌向中央爭取工程經費改善此國有土地雜亂之現象，農委會水土保持局全額補助清水區公所執行，施工期限為60日曆天，工程分2個工區，主要施作項目為入口廣場及意象、遊憩沙坑、埤塘休憩花架、排水設施、導覽牌、休憩座椅7組、綠化植栽工程。

台中市清水大楊國小前髒亂空地今天動土，明年初成為公園。記者游振昇／攝影
台中市清水大楊國小前髒亂空地今天動土，明年初成為公園。記者游振昇／攝影
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台中市清水大楊國小前髒亂空地今天動土，明年初成為公園。記者游振昇／攝影
台中市清水大楊國小前髒亂空地今天動土，明年初成為公園。記者游振昇／攝影
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蔡其昌台中市立法院

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