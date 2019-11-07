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開刀房神秘器械開箱！ 止血鉗、組織剪都上場

2019-11-07 12:45聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

11月12日醫師節，衛福部豐原醫院傷口外科醫師，在醫師節前夕以開箱文的方式，呈列開刀房裡的手術刀，還有手術器械，讓民眾一飽眼福，並提醒民眾傷口術後的注意事項。

豐原醫院傷口外科醫師陳明澤表示，開刀房裡的手術器械都是針對不同的傷勢而使用，最常使用到的除了「手術刀」劃開傷口外，像「組織剪」是將一些不好的組織剪掉，這時就會比刀更好用。

另外，當患者出現小血管出血時，可以先拿「止血鉗」夾住出血點，減少血管出血情形，避免影響手術的進行；或是手術房裡也很常使用到的「鑷子」，將一些不好的組織夾出來，一般小手術最少要準備10件器械。

陳明澤說，開箱文所陳列的器械則是比較複雜的傷口，還要動用顯微手術，光刀房器械排列出來就有50件之多，更別說變身蛙人裝的醫師一進刀房後，還要巧妙運用不同器械的性能，展現開刀技術。

陳明澤也提醒民眾，不論是哪種傷口手術，一定要記住術後要加強傷口照護，因為傷口的變化很難從外觀看得出，須持續回醫院追蹤傷口復原情形，才能降低傷口二次感染機會。

11月12日醫師節，衛福部豐原醫院傷口外科醫師，在醫師節前夕以開箱文的方式，呈列...
11月12日醫師節，衛福部豐原醫院傷口外科醫師，在醫師節前夕以開箱文的方式，呈列開刀房裡的手術刀，還有手術器械，讓民眾一飽眼福。圖／豐原醫院提供
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手術醫師患者

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