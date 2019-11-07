彰化人氣美食中友百貨展售 打卡還送好禮

2019-11-07 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣政府將於 11月8日至20日在台中中友百貨公司舉辦「彰化美食物產展」，縣府城市暨觀光發展處處長馬英傑表示，此次推出的包括彰化知名肉圓、網購人氣肉乾、傳統手工麵線等，拍照打卡還可獲贈好禮，並有滿額禮，民眾可把握機會採購。

彰化縣政府行銷在地物產拓展通路到百貨公司，此次美食物產展在中友B棟13樓共展出38家優質產品，並於8日下午2時30分舉辦開幕式，展售的產品包括在地人老饕級美味的北斗范氏肉圓生、千千包子，鹿港名產玉珍齋、里昂鹹蛋糕，有太陽味道50年的埔鹽蘇師傅手工麵線、社頭傳統老店泉昌醬油工廠古法製作而成的陳年壺底油、網購人氣夯品水根行肉乾等。

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觀光工廠產品也是展售重點有台灣優格餅乾學院、興麥蛋捲烘焙王國、魔菇部落休閒農場黑木耳露、獲得德國IF紅點設計大獎的茉莉花壇夢想館茉莉紅茶、桂圓自然生態農場的彩色蛋、二林戀戀葡萄園酒莊傳統釀製葡萄酒、還有在地工藝商品如鹿港傳藝工坊的開口花獅、台灣玻璃館及富雨洋傘等。