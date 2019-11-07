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盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市新增的243號電動公車今正式啟運，加上日前亦已通車的242號公車，兩路線分別有效服務了到霧峰亞洲大學附屬醫院和太平長安醫院就醫的民眾，且沿途還有多所學校，對學生亦是一大福音。

亞大醫院副院長徐弘正、明台高中校長林垂益都出席了在亞大醫院站牌前舉辦的啟運典禮，對這條公車路線大加肯定，並認為除了可以服務病患、學生，還有益於地區觀光。

交通局長葉昭甫參加啟運典禮致詞時說，這是落實市長盧秀燕的「健康公車」政見，目前還持續進行其他各醫院公車的效率盤點，會持續進行改善，方便老齡化社會下民眾的就醫需求。

243號公車由東山高中(景賢六路) 至 亞洲大學安藤館，除了亞大醫院，中間停靠的學校有新光國小、新光國中、新平國小、太平國小、成功國中、瑞城國小、霧峰農工、明台高中等，總計有10所學校。

242號公車由建國北路的民興公園到建成樂業路口，除了長安醫院，中間停靠的學校有東平國小、育英國中。

243號公車一路由北屯經太平、大里到霧峰，這是以往不曾出現的屯區橫向連繫路線；每日營運時間由5時30分至22時，每15至20分鐘一班，日駛70班次。

台中市新增的243號電動公車今正式啟運，交通局長葉昭甫（左）上午說，這是落實市長...
台中市新增的243號電動公車今正式啟運，交通局長葉昭甫（左）上午說，這是落實市長盧秀燕的「健康公車」政見，方便老齡化社會下，民眾的就醫需求。記者黃寅／攝影
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台中市新增的243號電動公車今正式啟運，交通局長葉昭甫上午說，這是落實市長盧秀燕...
台中市新增的243號電動公車今正式啟運，交通局長葉昭甫上午說，這是落實市長盧秀燕的「健康公車」政見，方便老齡化社會下民眾的就醫需求。記者黃寅／攝影
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公車明台高中亞洲大學盧秀燕

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