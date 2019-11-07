中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



2019中台灣農業博覽會11月9日至12月1日在台中市新社區種苗改良繁殖場繽紛開展，彰化縣以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，打造彰化館展現「彰化優鮮、健康優先」，11月23日及24日兩天癌有「彰化周」主題活動，希望讓遊客都能優農、友農、遊農，體驗彰化幸福味。

彰化縣副縣長洪榮章說，「彰化館」布置展現彰化縣優質農業，館內規畫不同主題展區，呈現彰化規模生產、綠色生態及樂活生活的農業型態，與彰化縣為開拓內外銷市場，增進農民收益的優質花卉及農業產品，以及為提升市場能見度、增加內外銷機會與增進農民收益的用心和努力。

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彰化館內以實境的方式讓民眾體驗農業文化，可欣賞彰化縣海牛文化美麗景色，使民眾有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴，活動期間還有限量「彰化優鮮尋寶打卡」活動，參加民眾可獲得彰化縣優質農特產品。

洪榮章說，11月23日及24日兩天舉辦「彰化周」主題活動，安排「彰化優鮮在地食材大講堂」農特產品限量品嘗、有獎徵答、行銷彰化縣農特產品，與彰化縣縣內農會家政班表演等與民眾同樂，展現家政班成員的熱情與活力。

農糧署分署長姚士源說，中台灣農業博覽會今年輪由台中市主辦，彰化、南投及苗栗協辦，現場規畫「幸福悠遊台中館」、「彰化優鮮館」、「品味南投館」及「幸福苗栗館」，展現各縣市的特色農情，有台中展館的香菇飛天豬、彰化展館的海牛文化、南投展館的茶香竹藝棧及苗栗展館的棗到幸福，一次體驗中部四縣市的農情蜜意。

姚士源說，今年中台灣農業博覽會結合新社花海「幸福花海、慢活山城、悠遊台三線」及台中國際花毯節「愛與希望－小王子的星球之旅」，會選在新社種苗改良繁殖場辦理，是為整合更多的資源，深化活動內容的多元性，以休閒農業產業發展為主軸，提升中台灣在地農產品的市場知名度。