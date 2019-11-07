親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

聯合報社論／吳敦義聽不懂趙少康的弦外之音？

不怕變時力第二 呱吉組黨竟是為了救白髮？

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21聯合報 記者何烱榮／彰化即時報導

2019中台灣農業博覽會11月9日至12月1日在台中市新社區種苗改良繁殖場繽紛開展，彰化縣以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，打造彰化館展現「彰化優鮮、健康優先」，11月23日及24日兩天癌有「彰化周」主題活動，希望讓遊客都能優農、友農、遊農，體驗彰化幸福味。

彰化縣副縣長洪榮章說，「彰化館」布置展現彰化縣優質農業，館內規畫不同主題展區，呈現彰化規模生產、綠色生態及樂活生活的農業型態，與彰化縣為開拓內外銷市場，增進農民收益的優質花卉及農業產品，以及為提升市場能見度、增加內外銷機會與增進農民收益的用心和努力。

彰化館內以實境的方式讓民眾體驗農業文化，可欣賞彰化縣海牛文化美麗景色，使民眾有如身歷其境，享受獨特的視覺饗宴，活動期間還有限量「彰化優鮮尋寶打卡」活動，參加民眾可獲得彰化縣優質農特產品。

洪榮章說，11月23日及24日兩天舉辦「彰化周」主題活動，安排「彰化優鮮在地食材大講堂」農特產品限量品嘗、有獎徵答、行銷彰化縣農特產品，與彰化縣縣內農會家政班表演等與民眾同樂，展現家政班成員的熱情與活力。

農糧署分署長姚士源說，中台灣農業博覽會今年輪由台中市主辦，彰化、南投及苗栗協辦，現場規畫「幸福悠遊台中館」、「彰化優鮮館」、「品味南投館」及「幸福苗栗館」，展現各縣市的特色農情，有台中展館的香菇飛天豬、彰化展館的海牛文化、南投展館的茶香竹藝棧及苗栗展館的棗到幸福，一次體驗中部四縣市的農情蜜意。

姚士源說，今年中台灣農業博覽會結合新社花海「幸福花海、慢活山城、悠遊台三線」及台中國際花毯節「愛與希望－小王子的星球之旅」，會選在新社種苗改良繁殖場辦理，是為整合更多的資源，深化活動內容的多元性，以休閒農業產業發展為主軸，提升中台灣在地農產品的市場知名度。

農博期間除讓民眾體驗農情、眼賞美境外，現場也準備四縣小吃美食讓遊客品嘗，四縣市設攤共200攤，展售特色農產，姚士源說，展售農產超過一半是溯源農產品，農糧漁畜品項多元，讓民眾安心選購。

中台灣農博彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，呈現彰化...
中台灣農博彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，呈現彰化優鮮特色。照片／農業處提供
分享
中台灣農博彰化館以實境的方式，讓民眾體驗農業文化，可欣賞彰化縣海牛文化美麗景色。...
中台灣農博彰化館以實境的方式，讓民眾體驗農業文化，可欣賞彰化縣海牛文化美麗景色。照片／農業處提供
分享
中台灣農博彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，呈現彰化...
中台灣農博彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，呈現彰化優鮮特色。照片／農業處提供
分享
彰化縣副縣長洪榮章（中 ）到會場督軍，了解彰化館布置情況。照片／農業提供
彰化縣副縣長洪榮章（中 ）到會場督軍，了解彰化館布置情況。照片／農業提供
分享
中台灣農博彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，呈現彰化...
中台灣農博彰化館以「幸福農業輕旅遊」主題，策畫輕旅遊兼顧農業發展為主軸，呈現彰化優鮮特色。照片／農業處提供
分享

農民

相關新聞

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

奧萬大吊橋辦案封閉 投檢：最快1周內開放

2019-11-07 00:37

中彰投護農專案啟動 警民合作巡邏防竊

2019-11-06 23:25

女企業家回饋母校 資助靜宜學弟妹

2019-11-06 23:15

中市未婚聯誼一年八場 議員：少得可憐

2019-11-06 23:00

救援補助限高山 南投議員要求放寬

2019-11-06 22:57

中市府協助近七成失業中高齡就業 議員：籲提高留用率

2019-11-06 20:23

國產雜糧變身義式料理 迸出特色新風味

2019-11-06 20:23

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

大甲火化場路塞車且無休息室 議員：快改進平民怨

2019-11-06 14:47

議員怒指中市民政局說謊 局長吳世瑋不斷道歉

2019-11-06 14:26

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38

彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32

幼師、建築工、餐飲業到產線副組長 她不服輸勇闖職場

2019-11-06 12:09

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

甘願做憨人！熱血醫投入偏鄉早療37載欣見遲緩兒出頭天

2019-11-06 09:12

山區地獄級路況！ 這群熱血醫守護無醫村居民1甲子

2019-11-06 09:11

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34

泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

嘉市設共桿越線照相開罰？市府：假消息勿轉傳

2019-11-06 13:28

影／板橋水管也爆了！ 7500戶停水24小時

2019-11-06 13:32

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27

竹縣體育館一次得租整天6.4萬 議員：民眾租不起

2019-11-06 12:19

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

美爆了！歡樂耶誕城11月15日開城 光廊會變色

2019-11-06 15:40

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32

南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議

2019-11-06 09:18

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

台東基督教醫院首位放射腫瘤專家鄭鴻鈞醫師進駐

2019-11-06 12:19

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38

台西綠能專區生變 地主質疑：為何放棄發大財機會

2019-11-06 13:36

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住

2019-11-06 14:33

桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

山區地獄級路況！ 這群熱血醫守護無醫村居民1甲子

2019-11-06 09:11

罷韓團體指控集會遭拒 高市府駁斥：是沒來申請

2019-11-06 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top