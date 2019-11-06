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國產雜糧變身義式料理 迸出特色新風味

2019-11-06 20:23聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

為推廣國產雜糧，行政院農委會農糧署輔導台中市東勢區農會，今天在台中大毅老爺行旅辦理國產雜糧供應與推廣記者會，由飯店主廚以義式烹煮料理手法，將國產小麥、蕎麥、紅薏仁、胡麻、紅豆及台灣藜等優質雜糧入菜，設計出一道道特色料理。

農糧署表示，國人米食消費量受飲食西化影響而下降，致水稻生產面積供應國內需求已相當餘裕，但我國雜糧產業，卻每年大量進口黃豆、小麥及玉米等雜糧，高達800萬多公噸。

為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」，輔導農友轉作雜糧，生產多元且具本土特色風味的國產雜糧，產品品質較進口雜糧來得新鮮、安全、可追溯、非基改及低碳哩程，符合消費大眾對食品安全及健康的期待。

農糧署與台中大毅老爺行旅合作自11月6日至12月4日推出義式料理「秋豐盛宴」，以大雅紅薏仁作為前菜、用雲林甜玉米熬製義式玉米濃湯、用台中東勢生產茶油取代橄欖油，並搭配在地柿子，做成柿子茶油醋；主食部分有彰化蕎麥做成的義式蕎麥麵、台南胡麻入菜的野菇燉飯。此外，甜點、飲料也使用屏東萬丹紅豆，做成布丁豆花、大雅小麥做的乳酪脆餅，及台東台灣藜調製的茶飲等，每道都是充滿「台味」的創意義式料理大餐。

農糧署說，今年已成功媒合永豐棧酒店、中南海國際集團暨台中樂活旅宿聯盟旗下11家飯店，及大毅老爺行旅等台中飯店使用國產雜糧入菜，目前各家飯店所回饋的消費者意見，都抱持正面與肯定。

為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」，輔導農...
為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」，輔導農友轉作雜糧。
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為推廣國產雜糧，行政院農委會農糧署輔導台中市東勢區農會，今天在台中大毅老爺行旅辦...
為推廣國產雜糧，行政院農委會農糧署輔導台中市東勢區農會，今天在台中大毅老爺行旅辦理國產雜糧供應與推廣記者會。記者余采瀅／攝影
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農糧署與台中大毅老爺行旅合作自11月6日至12月4日推出義式料理「秋豐盛宴」，將...
農糧署與台中大毅老爺行旅合作自11月6日至12月4日推出義式料理「秋豐盛宴」，將國產小麥、蕎麥、紅薏仁、胡麻、紅豆及台灣藜等優質雜糧入菜，設計出一道道特色料理。圖／台中大毅老爺行旅提供
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農糧署甜點行政院

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