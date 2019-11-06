中市府協助近七成失業中高齡就業 議員：籲提高留用率
2019-11-06 20:23
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市至10月底止，55歲以上人口數有74萬人，65歲以上長者共有35萬多人，已達「高齡化社會」國際標準。市議員要求市府除鼓勵企業多提供中高齡就業機會外，各局處更應帶頭雇用中高齡民眾。
勞工局長吳威志表示，勞動部資料台中確有8千名中高齡失業，市府推介了約5500人就業並提供相關優惠，如就業達6個月的獎勵，另建立職人資料庫等協助。
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議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤、陳淑華等人指出，中高齡可能因身體退化，影響就業競爭力，但如失業的中高齡往往肩負經濟壓力，更需要市府協助，減輕家庭經濟負擔問題。
謝明源指出，留用率才是重點。根據勞工局資料，108年截至8月，協助中高齡者新登記求職共8317人、有效求職推介就業共5557人，看起來成績好像不錯，但實際留用者有多少人，勞工局是否有進行後續追蹤？謝議員表示，若留用率偏低，勞工局應找出原因，不斷修正，才能真正達到促進中高齡人力運用的效果。
邱素貞、謝明源、蕭隆澤、陳淑華要求市府除鼓勵企業能多給中高齡就業機會外，各局處也能帶頭提供中高齡民眾更多工作機會，營造友善城市。
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