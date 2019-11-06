奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／即時報導



奧萬大吊橋目前封鎖現場中，南投林管處表示配合檢察官偵辦，將採替代方案協助山友通行。圖／南投林管處提供 分享 facebook 南投奧萬大吊橋日前發生男童墜橋意外，目前南投林管處配合南投地檢署調查，將吊橋暫時封閉，不過考量部分山友仍有通行需求，已在橋頭貼出公告，山友如已下切到園區且有通行需求，可以現場聯繫園區派員，由園區人員出面協助，帶領山友快速通過。

林管單位前天對外告知吊橋封閉後，引起不少山友的哀嚎，只能折返從仁愛鄉屯原或花蓮銅門出去，要多花7天路程，對已順利完成越嶺的山友體力而言，是很辛苦的挑戰。

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南投地檢處襄閱主任林志祐強調，男童墜落意外發生後，檢察官已完成現場勘驗，目前除非有其他需補強調查必要，承辦檢察官原則上會在一周之內，盡快確認現場相關的蒐證，並將吊橋管理權責回歸林務局。

南投林管處處長李政賢指出，配合檢方需求，目前建議尚未進入前往能高安東的山友可以先改期，或選擇其他登山路線，目前暫時對奧萬大吊橋封閉管制，且已在吊橋橋頭張貼有告示牌，載明園區日夜間聯絡電話，山友如有下到園區，且有通行需求，可以現場聯繫園區派員，由園區人員出面協助，以不破壞事故現場原則下，帶領山友快速通過，等待檢察官宣布解禁。