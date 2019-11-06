聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化縣農會向台糖租地，投資打造埤頭農場以栽種高經濟的白蘆筍為主。記者何烱榮／攝影 分享 facebook 聽佛樂長大的白蘆筍，你吃過嗎？彰化縣農會4年前向台糖租用埤頭農場2公頃農地，打造一處全台規模最大的白蘆筍溫室農場，品質受到高檔餐廳肯定；總幹事振賢今天說，台灣曾是蘆筍王國，如今卻六成多從東南亞進口，十分可惜，蘆筍是高經濟作物，供不應求，縣農會決定再向台糖租2公頃，明年擴大生產。

1970年代，台灣被譽為「蘆筍王國」，栽培面積曾達1萬8千公頃、年產量12萬公噸，外銷產值1.2億美元，當年知名的「津津蘆筍汁」總公司在彰化縣大村鄉，田中也有工廠，2011年終因資金同轉困難，工廠和土地遭法拍易主，從此台灣的蘆筍產業不再風光。廖振賢看到未來商機，大膽投資自營埤頭農場，專門從事溫室的蘆筍生產，並以白蘆筍為主。

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縣府農業處副處長郭至善說，根據農委會資料，2018年全台蘆筍栽種面積共470.2公頃，年產量達2581.5公頃，彰化縣是主產地，面積有212.8公頃，年產量1223.4公噸；全縣以二林鎮109.24公頃最多，其次是芳苑84.42公頃，埔鹽、埤頭、溪福和福興也有農民栽種。

廖振賢把埤頭農場的溫室取名「蘆屋」，時序已屆立冬，走進蘆屋參觀，仍是一片綠意盎然，隱約中還飄盪佛樂。場長張永坤說，工作人員中有虔誠佛教徒，有人養雞養牛放音樂，員工決定放佛樂陪伴蘆筍成長，希望蘆筍長得更好，自己在溫室裡工作也覺得心情特別愉快。

張永坤說，台糖的埤頭農場的土地是沙質，很適合種蘆筍，縣農會第一年先搭成3分地溫室，第二年7分地，去年再完成最後的1公頃；目前市面上蘆筍以綠色占多數，縣農會決定與市場區隔，目前2公頃溫室以白蘆筍居多，占6成，分成6級包裝販售，今年年產值900萬元。

「一般零售市場販賣的蘆筍屬三、四級品，直徑在1.3到1.7公分間，直徑1.7到2.2公分屬二級品，公斤售價500元，2.2公分以上是一級品，每公斤600元，一、二級品都是供應給餐廳的。」張永坤說，有時還有2.5公分以上的，是特級品，每公斤700元，都有大餐廳事先預訂，因市場需求量很穩又大，所以縣農會決定擴大栽種。