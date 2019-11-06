親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林志玲婚禮倒數12天 親曝婚宴地點選擇原因

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

中市i-Voting成網路蚊子館 研考會：品質更重要

2019-11-06 15:49聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市議會今天舉行民政業務質詢，議員何敏誠指出，台中市府現行的i-Voting平台，介面陽春且使用率非常低，他懷疑懷疑盧市府是否要將i-Voting平台「打入冷宮？」研考會主委吳皇昇說「重質」更重要。

何敏誠說，依市府提供資料來看，林佳龍市府時期去年共舉辦12個投票案，盧市府上任至今10個月竟然只有2個，分別在8月及10月舉辦之投票案，其中1個投票案進行中，但知道的人不懂。

何敏誠說，林佳龍市府時期使用參與人數動輒千人以上，甚至萬人。盧市府的i-Voting平台參與投票率偏低，功能也僅有投票一途，且無法瀏覽歷史提案，顯示市府根本無心經營此平台。

何敏誠指出，主打的「公共政策網路參與平台」也有議員反映成效不佳，反觀台北市的i-Voting平台同時期就有27案完成投票討論，且功能遠比本市i-Voting平台多樣，有提案、討論、投票、附議等功能，投票人數也較為多

研考會主委吳皇昇說，i-Voting案件數雖是考量之一，但他認為案件的質量才是重點，例如先前利用i-Voting平台票選台中市旗所衍生的爭議。

何敏誠則要求研考會，不應只是將i-Voting平台當作是一般的網路票選活動，而是應該好好運用這個民眾已習慣使用的系統平台，才是促進網路公共參與及網路民主的正本清源之道

台中市議員何敏誠希望市府重視I-voting。記者陳秋雲/攝影
台中市議員何敏誠希望市府重視I-voting。記者陳秋雲/攝影
分享

投票率i-Voting台中市

相關新聞

議員怒指中市民政局說謊 局長吳世瑋不斷道歉

2019-11-06 14:26

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38

彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32

幼師、建築工、餐飲業到產線副組長 她不服輸勇闖職場

2019-11-06 12:09

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

甘願做憨人！熱血醫投入偏鄉早療37載欣見遲緩兒出頭天

2019-11-06 09:12

山區地獄級路況！ 這群熱血醫守護無醫村居民1甲子

2019-11-06 09:11

背「道具」上玉山 玉管處：不破壞環境就不禁止

2019-11-06 00:38

發揮「憨人」精神 醫護守護山地無醫村

2019-11-06 00:29

頂樓閃爍式招牌 中市住宅區10樓以上才准設

2019-11-06 00:25

彰化辦F1賽車難 議長：從基礎賽入門

2019-11-06 00:12

夫妻照顧癱兒27年 創世協助泡澡

2019-11-06 00:03

台中身障產品採購 3年12單位未達5% 社局要求自行懲處

2019-11-05 23:59

就是那個光！電視牆、招牌光害 居民失眠、駕駛眼花

2019-11-05 23:52

新住民勇奪韓國3D果雕金牌 她要在網路開台教學和出書

2019-11-05 21:38

伊登本周來台 順澤宮還願、田中馬領跑還要做料理

2019-11-05 19:46

高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13

田中馬拉松周末2天交通管制 主辦呼籲民眾早點出門

2019-11-05 17:20

F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起

2019-11-05 17:11

東海火化場飄噁心油煙 議員：不改善就遷場

2019-11-05 16:48

進度超前！埔里愛村橋重建提前完工開放通行

2019-11-05 16:41

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值

2019-11-05 15:33

台中廣告物新規範 住宅區10層樓屋頂才准設電視牆

2019-11-05 15:19

農委會推台中梧棲漁港改造 濱海藝術廣場動土

2019-11-05 14:50

議員指直接民主論壇擺爛 台中市府：尊重興大與主辦方

2019-11-05 14:20

中市12單位向身障採購未達標 社會局長：依法懲處

2019-11-05 13:35

小英姊妹會暨新住民姊妹會 9日動員千人溪湖大會師

2019-11-05 13:18

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

竹東升格市…只差2千多人 拚建設「搶人」

2019-11-06 00:01

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

人車爭道危險 新莊民安路丹鳳站終拓寬

2019-11-05 20:40

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人

2019-11-05 23:44

桃園觀音老是灰濛濛 議員批：簡直就是空汙市

2019-11-06 00:14

新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50

大龍市場試營運 明亮又乾淨

2019-11-05 23:15

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27

高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57

世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油

2019-11-05 18:10

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？

2019-11-05 23:16

南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議

2019-11-06 09:18

影／板橋水管也爆了！ 7500戶停水24小時

2019-11-06 13:32

竹縣體育館一次得租整天6.4萬 議員：民眾租不起

2019-11-06 12:19

田中馬拉松周末2天交通管制 主辦呼籲民眾早點出門

2019-11-05 17:20

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

瑞芳鼻頭角軍營廢棄20年 變身夢幻休憩點

2019-11-05 20:48

知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止

2019-11-05 20:41

高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13

伊登本周來台 順澤宮還願、田中馬領跑還要做料理

2019-11-05 19:46

板橋黃石中繼市場工程發包 年底動工、明年3月完工

2019-11-05 17:45

台東基督教醫院首位放射腫瘤專家鄭鴻鈞醫師進駐

2019-11-06 12:19

宮廟半夜狂放鞭炮 環保局依噪音管制法廢清法開罰9000

2019-11-05 19:46

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

就是那個光！電視牆、招牌光害 居民失眠、駕駛眼花

2019-11-05 23:52

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top