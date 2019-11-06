中市i-Voting成網路蚊子館 研考會：品質更重要

2019-11-06 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議會今天舉行民政業務質詢，議員何敏誠指出，台中市府現行的i-Voting平台，介面陽春且使用率非常低，他懷疑懷疑盧市府是否要將i-Voting平台「打入冷宮？」研考會主委吳皇昇說「重質」更重要。

何敏誠說，依市府提供資料來看，林佳龍市府時期去年共舉辦12個投票案，盧市府上任至今10個月竟然只有2個，分別在8月及10月舉辦之投票案，其中1個投票案進行中，但知道的人不懂。

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何敏誠說，林佳龍市府時期使用參與人數動輒千人以上，甚至萬人。盧市府的i-Voting平台參與投票率偏低，功能也僅有投票一途，且無法瀏覽歷史提案，顯示市府根本無心經營此平台。

何敏誠指出，主打的「公共政策網路參與平台」也有議員反映成效不佳，反觀台北市的i-Voting平台同時期就有27案完成投票討論，且功能遠比本市i-Voting平台多樣，有提案、討論、投票、附議等功能，投票人數也較為多

研考會主委吳皇昇說，i-Voting案件數雖是考量之一，但他認為案件的質量才是重點，例如先前利用i-Voting平台票選台中市旗所衍生的爭議。