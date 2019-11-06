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台南棒賽轉播螢幕被譏像視力測驗 市府緊急更換大螢幕

2019-11-06 15:35聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

目前正在進行第2屆世界12強棒球賽B組預賽賽事，昨天首日賽事，中華隊擊敗波多黎各，讓球迷相當興奮，而台南市政府為了讓球迷能參與賽事，昨天起一連三天在台南市立棒球場同步轉播，但首日就被球迷嫌座位區離螢幕太遠，看球賽好像在考視力測驗，市府聽到大家的聲音，今天緊急在場外廣場搭設螢幕，希望傍晚5點起的賽事能看個過癮。

019年第2屆世界12強棒球賽(2019 WBSC Premier12™)B組預賽的賽事於108年11月5日至7日於台中洲際棒球場開打，台南市政府與中華棒協及緯來電視台合作，連續3天在台南市立棒球場同步轉播精彩賽事，每日下午5時即免費開放球迷進場，尤其在11月7日備受矚目的中、日大戰當天，市長黃偉哲更將進場一起與球迷一同吶喊集氣，希望台灣隊打進複賽，取得2020東京奧運資格。

但昨天首日就被嫌，座位區與螢幕，隔著大大的田徑場，根本看不太清楚，球迷反應，連球員有沒有打到球都看不見，但昨天現場仍有約150名觀眾，大家是抱著力挺的心情才堅持下去，並有球迷到黃偉哲的臉書反應此事。 網友揶揄「原來是在賞月啊，我以為在看球賽」、「這種螢幕實在太丟臉了，拜託市府不要再宣傳叫球迷去看了」

教育局今天表示，球迷的聲音已經聽到了!為了讓球迷能更清楚的觀賞比賽，感受現場的氣氛，調整於市立棒球場正門廣場搭設大螢幕，今日中華隊對戰委內瑞拉的賽事轉播，球迷即可近距離的觀賞轉播，體驗類臨場感的緊張氣氛。

台南市政府在市立體育場轉播12強球賽，因螢幕太小被譏為看球賽像視力測驗。圖／取自...
台南市政府在市立體育場轉播12強球賽，因螢幕太小被譏為看球賽像視力測驗。圖／取自網路
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台南市政府在市立體育場轉播12強球賽，因螢幕太小被譏為看球賽像視力測驗。圖／取自...
台南市政府在市立體育場轉播12強球賽，因螢幕太小被譏為看球賽像視力測驗。圖／取自網路
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台南市教育局今天緊急在市立棒球場前廣場架設螢幕，讓球迷收看球賽轉播。圖／教育局提...
台南市教育局今天緊急在市立棒球場前廣場架設螢幕，讓球迷收看球賽轉播。圖／教育局提供
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台南市教育局今天緊急在市立棒球場前廣場架設螢幕，讓球迷收看球賽轉播。圖／教育局提...
台南市教育局今天緊急在市立棒球場前廣場架設螢幕，讓球迷收看球賽轉播。圖／教育局提供
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台南市教育局今天緊急在市立棒球場前廣場架設螢幕，讓球迷收看球賽轉播。圖／教育局提...
台南市教育局今天緊急在市立棒球場前廣場架設螢幕，讓球迷收看球賽轉播。圖／教育局提供
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